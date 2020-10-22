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Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Снова прогресс – сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (169)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201022/249778713/Snova-progress--sbornaya-Gruzii-po-futbolu-podnyalas-v-reytinge-FIFA.html

Улучшение позиций сборной Грузии в мировом рейтинге связано с удачным выступлением команды в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА

ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу снова улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА/Кока-Кола, поднявшись с 89 на 86 место.

У сборной Грузии 1287 очков, и с этим показателем она располагается между командами Габона (1292) и Гаити (1285).

Игроки сборной Грузии по футболу (слева – направо): Отар Китеишвили, Георгий Квилитая и Вако Казаишвили
photo: Georgian Football Federation / FB
В бешеном ритме сборная Грузия отыграла октябрь - послесловие к матчам

Прогресс сборной Грузии связан с удачным выступлением команды в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА. В полуфинале прошлого розыгрыша турнира подопечные Владимира Вайсса обыграли Беларусь (1:0), после чего сыграли вничью с Арменией (2:2) и Северной Македонией (1:1) уже в рамках текущей Лиги наций УЕФА.

Что касается Северной Македонии, с которой Грузии 12 ноября предстоит разыграть путевку на чемпионат Европы, то балканская команда в рейтинге ФИФА занимает 65 место (1356 очков).

Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Бельгии (1765 очков). На втором месте действующие чемпионы мира – Франция (1752), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1725).

Темы:
Сборная Грузии по футболу (169)
Теги:
рейтинг ФИФА/Кока-Кола, Лига Наций УЕФА, Сборная Грузии по футболу, футбол


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