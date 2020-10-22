Снова прогресс – сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

Улучшение позиций сборной Грузии в мировом рейтинге связано с удачным выступлением команды в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА

ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу снова улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА/Кока-Кола, поднявшись с 89 на 86 место.

У сборной Грузии 1287 очков, и с этим показателем она располагается между командами Габона (1292) и Гаити (1285).

Прогресс сборной Грузии связан с удачным выступлением команды в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА. В полуфинале прошлого розыгрыша турнира подопечные Владимира Вайсса обыграли Беларусь (1:0), после чего сыграли вничью с Арменией (2:2) и Северной Македонией (1:1) уже в рамках текущей Лиги наций УЕФА.

Что касается Северной Македонии, с которой Грузии 12 ноября предстоит разыграть путевку на чемпионат Европы, то балканская команда в рейтинге ФИФА занимает 65 место (1356 очков).

Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Бельгии (1765 очков). На втором месте действующие чемпионы мира – Франция (1752), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1725).