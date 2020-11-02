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Матч между сборными Грузии и Казахстана по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Георгий Чакветадзе радуется забитому голу

Чакветадзе не сможет помочь сборной Грузии в борьбе за путевку на ЧЕ

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (160)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201102/249899703/Chakvetadze-ne-smozhet-pomoch-sbornoy-Gruzii-v-borbe-za-putevku-na-ChE.html

Грузинский футболист получил повреждение в середине сентября в матче Лиги Европы УЕФА против венского "Рапида"

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и бельгийского "Гента" Георгий Чакветадзе не сможет помочь своей национальной команде в финале матча за путевку на чемпионат Европы против Северной Македонии, который состоится в Тбилиси 12 ноября.

Атакующему полузащитнику проведена артроскопия коленного сустава и на полное восстановление футболиста потребуется около двух недель.

Матч между сборными Грузии и Казахстана по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Георгий Чакветадзе в атаке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе снова травмировался

"Чакветадзе вновь травмирован и находится в лазарете "Гента". Полузащитнику проведена артроскопия коленного сустава и процесс реабилитации уже начался", - пишет бельгийское издание.

Чакветадзе получил повреждение в середине сентября в матче Лиги Европы УЕФА против венского "Рапида". На первый взгляд травма оказалась незначительной, и полузащитник был вызван в расположение сборной Грузии на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА. Однако на поле Чакветадзе так и не появился.

По словам главного тренера национальной сборной Грузии Владимира Вайсса, Чакветадзе было некомфортно играть, так как он не до конца восстановился после травмы.

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12 ноября в Тбилиси состоится финал Лиги наций УЕФА прошлого розыгрыша, в котором сборная Грузии сыграет с Северной Македонией. Победитель получит право сыграть на чемпионате Европы летом следующего года.

Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (160)


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