Игроки сборной Грузии по регби остались без игровой практики

Иностранные специалисты посчитали, что возможность сыграть за свои клубы станет для регбистов неоправданным риском

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Игроки сборной Грузии по регби, выступающие в национальном чемпионате "Диди-10", не смогут получить игровую практику в преддверии Осеннего Кубка Наций, который стартует в середине ноября. Сообщение об этом появилось на сайте Союза регби Грузии.

По рекомендации Группы контроля тестирования (TOG) "Шести Наций", регбисты должны остаться на базе "Шевардени" до 11 ноября и пройти два теста на коронавирус.

Изначально главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили планировал, что регбисты смогут сыграть за свои клубы 1, 2 и 6 ноября и получить необходимую игровую практику. Однако, в TOG посчитали, что это связано с неоправданным риском заражения COVID-19 и в связи с этим прислали в союз регби Грузии официальное рекомендательное письмо.

"К сожалению, то что мы запланировали, не сработает, и наши регбисты останутся без игровой практики. Никакие тренировки не заменят игру, которой нам не хватает. Мы смирились с тем, что приходится находиться в "полевых условиях" и готовы к любым регуляциям и препятствиям. Ребята уже собрались на базе "Шевардени" и начали подготовку к Осеннему Кубку Наций, - прокомментировал сложившуюся ситуацию Маисашвили.

Через неделю, 8 ноября, сборная Грузии отправится в Британию, где 14 числа ей предстоит встретиться с командой Англии на стадионе "Твикенхэм".

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Помимо сборной Англии соперниками Грузии в группе "А" будут команды Уэльса (21 ноября) и Ирландии (29 ноября).

Осенний Кубок Наций 2020 года пройдет с 13 ноября по 6 декабря на стадионах Англии, Ирландии, Шотландии, Уэльса и Франции.