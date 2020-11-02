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Игроки Шахтера радуются забитому мячу

"Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

© photo: Sputnik / Стрингер
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (963)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Шахтер" и "Боруссия" Менхенгладбах

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Есть такая известная фраза – удивительное рядом. Она как нельзя лучше характеризует игру донецкого "Шахтера" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. После двух туров "горняки" возглавляют группу "В", набрав четыре очка. И это с учетом того, что в соперниках у "Шахтера" мадридский "Реал" и миланский "Интер".

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Обыграв испанцев на выезде (3:2) и отбив атаки итальянцев дома (0:0), "Шахтер" в третий игровой день турнира примет "Боруссию" из Менхенгладбаха, которая, кстати, идет на втором месте в квартете.

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© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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Честно говоря, в матче против "Интера" украинский клуб мне совершенно не понравился. "Нерадзурри" превзошли соперника абсолютно по всем показателям, но трансформировать свое преимущество в забитые голы так и не смогли. Хотя, создали для этого массу моментов.

Что касается "Боруссии", то в своем втором месте в группе "жеребята" должны винить только себя. В матче против "Интера" (2:2) подопечные Марко Розе пропустили от Лукаку на 90 минуте. Казалось бы работа над ошибками будет проведена, но нет. К 87 минуте в игре против "Реала" "Гладбах" вел 2:0, но пропустил два точных удара от Бензема и Каземиро. Более обидной ничьей сложно придумать.

Правда, эти осечки не сказались на выступлении "Боруссии" в чемпионате Германии, где команда идет на пятом месте и не проигрывает в пяти матчах подряд.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение немецкому клубу. На победу "Боруссии" можно поставить с коэффициентом 2,25 (против 3,05 у "Шахтера"). Я, пожалуй, соглашусь с таким раскладом. Как я уже отметил выше, в матче против "Интера" "горняки" не показали никакой вразумительной игры, а во время победы над "Реалом", испанцы просто забыли выйти на поле. Думаю, на победу хотя бы в одном тайме (если не в матче) гости наиграют.

Ставка: "Боруссия" выиграет хотя бы в одном тайме за 1,62.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (963)


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