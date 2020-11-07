Сборная Северной Македонии по футболу везет в Грузию оптимальный состав

Финал Лиги наций УЕФА прошлого розыгрыша турнира состоится в Тбилиси 12 ноября и начнется в 21:00 по местному времени

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Северной Македонии по футболу Игор Ангеловский назвал имена футболистов, вызванных в расположение национальной команды для подготовки к игре за путевку на ЕВРО против сборной Грузии, который состоится 12 ноября в Тбилиси.

В распоряжении Ангеловского будет фактически оптимальный состав, так как в строй вернулся Элиф Элмас. У полузащитника "Наполи" был коронавирус, и в октябрьских матчах своей национальной команды он не принимал участия.

Вратари:

Столе Димитриевский ("Райо Вальекано", Испания), Мартин Богатинов ("Этникос", Кипр), Дамьян Шишковский ("Докса", Кипр), Даниэль Божиновский ("Силекс", С.Македония).

Защитники:

Висар Муслиу ("Фехервар", Венгрия), Эгзон Бейтулаи ("Шкендия", С.Македония), Кире Ристевский ("Уйпешт", Венгрия), Стефан Ристовский ("Спортинг", Португалия), Дарко Велковский ("Риека", Хорватия), Геко Зайков ("Шарлеруа", Бельгия), Эзган Алиоский ("Лидс", Англия).

Полузащитники:

Энис Бардхи ("Леванте", Испания), Ариян Адеми ("Динамо", Загреб), Бобан Николов ("Фехервар", Венгрия), Стефан Спировский (АЕК, Кипр), Элиф Элмас ("Наполи", Италия), Тихомир Костадинов ("Ружемберок", Словакия).

Нападающие:

Горан Пандев ("Дженоа", Италия), Иван Тричковский (АЕК, Кипр), Илья Нестеровский ("Удинезе", Италия), Александар Трайковский ("Мальорка", Испания), Крсте Велковский ("Сараево", Босния и Герцеговина), Влатко Стояновский ("Шамбли", Франция).

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Ангеловский собирается вызвать в расположение сборной двух футболистов, у которых обнаружен коронавирус – Кристияна Тошевского и Кире Ристевского. В итоге первый в заявку национальной команды не попал, а в отношении второго информация не подтвердилась.

Финал Лиги наций УЕФА прошлого розыгрыша турнира состоится в Тбилиси 12 ноября и начнется в 21:00 по местному времени. Из-за эпидемиологической ситуации в Грузии встреча пройдет при пустых трибунах.

Победитель финала получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом 2021 года.