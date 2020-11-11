Матч между Грузией и Северной Македонией рассудит бригада судей из Англии

Победитель финала между сборными Грузии и Северной Македонии получит право сыграть на чемпионате Европы

ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонией, который состоится в Тбилиси 12 ноября, рассудит английская бригада судей во главе с опытным Энтони Тейлором.

Помогать Тейлору на бровках будут Гарри Бесвик и Адам Нани. Четвертым резервным судьей назначен Крейг Поусон. На финале будет задействована система VAR, на которой также будут работать представители Англии – Стюарт Этуэл и Пол Тирн.

42-летний Тейлор уже 10 лет обслуживает матчи английской премьер-лиги. Помимо этого Тейлор регулярно работает на играх Лиги чемпионов УЕФА и Лиги наций УЕФА. В его послужном списке такие матчи, как ПСЖ – "Реал", "Атлетико" Мадрид – "Ювентус", "Интер" – "Боруссия" и т. д. Последний раз на уровне сборных английский судья работал на матча между Италией и Нидерландами.

Тейлор достаточно жесткий арбитр, который не скупится на предупреждения. В нынешнем сезоне англичанин отработал на 9 матчах, в которых показал 36 желтых карточек и одну красную.

Победитель финала между сборными Грузии и Северной Македонии получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом 2021 года.