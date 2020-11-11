Игор Ангеловский: матч между Грузией и Северной Македонией – игра равных соперников

Победитель финала получит путевку на чемпионат Европы, который состоится летом следующего года

ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловский заявил, что предстоящий финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии, который состоится в Тбилиси 12 ноября, это матч равных соперников с равными возможностями.

"Я с большим уважением отношусь к Владимиру Вайссу. Он долго тренирует сборную Грузии, провел отличную работу и достиг хороших результатов – выиграл группу в Лиге наций и дошел со своими подопечными до финала. Завтра между нами будет равная игра с равными шансами на успех. Кто окажется сильней, тот и победит. Очень надеюсь, что победу отпразднует наша команда", - сказал Ангеловский на предматчевой пресс-конференции.

Уже в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА сборные Грузии и Северной Македонии встретились два раза, и оба матча завершились вничью 1:1. На этот факт Ангеловский обратил особое внимание.

"Два матча между сборными были хорошей возможностью, чтобы изучить друг друга – игровой стиль, игру команды в целом и т.д. Думаю, что победителем финала станет та сборная, которая выберет правильную тактику на матч", - сказал главный тренер.

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При этом Ангеловский даже не намекнул на имена тех футболистов, которые завтра сыграют против сборной Грузии.

"Я не стану конкретизировать – кто завтра выйдет на поле, а кто нет. Единственное, что могу сказать, – постараюсь выбрать лучший состав на матч".

Финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии состоится в Тбилиси 12 ноября на "Динамо арене". Начало встречи в 21:00 по местному времени. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Грузии матч пройдет при пустых трибунах.

Победитель финала получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года.

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