Гахария пожелал победы сборной Грузии в матче с Северной Македонией

Премьер уверен, что несмотря на то, что трибуны "Динамо Арены" будут пусты, вся Грузия будет болеть и мысленно поддерживать нашу сборную

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Премьер уверен, что сборная Грузии, несмотря на то, что коронавирус вывел из строя двух активных игроков и лидеров команды, сможет добиться успеха в сегодняшнем матче с Северной Македонией. С этого пожелания Георгий Гахария начал заседание правительства в четверг.

По словам премьера, сборную и всю Грузию сегодня ждет очень важный матч.

Несмотря на то, что на трибунах не будет болельщиков, Гахария уверен, что все мысленно будут поддерживать команду.

"Я уверен, что мы все будем вместе с ними. Сегодня это будет победа всей Грузии. Хочу пожелать им успеха. Я уверен, что сегодня мы все вместе будем праздновать эту победу", - сказал Гахария.

Сегодня в Тбилиси состоится финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии. Победитель получит право сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года.