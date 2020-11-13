Торнике Шенгелия набрал 12 очков в матче против бывшей команды

Грузинский спортсмен провел на паркете чуть больше 27 минут и за это время заработал для своего клуба 12 очков

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Баскетбольный ЦСКА в Москве обыграл испанскую "Басконию" 89:86 в матче Евролиги, а капитан сборной Грузии и форвард "армейцев" Торнике Шенгелия забросил своему бывшему клубу 12 очков.

Торнике Шенгелия провел лучший матч за ЦСКА>>

Шенгелия провел на паркете чуть больше 27 минут и помимо 12 набранных баллов в его активе семь подборов и четыре результативные передачи.

Самым результативным в составе победителей стал Дэрран Хиллиард, набравший 31 очко. Стоит отметить, что и Хиллиард до перехода в ЦСКА защищал цвета "Басконии".

После восьми матчей в Евролиге у ЦСКА пять побед и три поражения. С этими показателями "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице.

Шенгелия перешел в ЦСКА из "Басконии" в июле этого года. В составе испанского клуба грузинский баскетболист выступал с 2014 года. В свой последний сезон за "Басконию" Шенгелия помог команде выиграть чемпионат Испании (впервые с 2010 года). Контракт 29-летнего форварда с ЦСКА рассчитан на три года.