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Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия

Торнике Шенгелия набрал 12 очков в матче против бывшей команды

© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (112)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201113/250027535/Tornike-Shengeliya-nabral-12-ochkov-v-matche-protiv-byvshey-komandy.html

Грузинский спортсмен провел на паркете чуть больше 27 минут и за это время заработал для своего клуба 12 очков

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Баскетбольный ЦСКА в Москве обыграл испанскую "Басконию" 89:86 в матче Евролиги, а капитан сборной Грузии и форвард "армейцев" Торнике Шенгелия забросил своему бывшему клубу 12 очков.

Торнике Шенгелия провел лучший матч за ЦСКА>> 

Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия
© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
Главный тренер ЦСКА отдельно отметил Торнике Шенгелия

Шенгелия провел на паркете чуть больше 27 минут и помимо 12 набранных баллов в его активе семь подборов и четыре результативные передачи.

Самым результативным в составе победителей стал Дэрран Хиллиард, набравший 31 очко. Стоит отметить, что и Хиллиард до перехода в ЦСКА защищал цвета "Басконии".

После восьми матчей в Евролиге у ЦСКА пять побед и три поражения. С этими показателями "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице.

Шенгелия перешел в ЦСКА из "Басконии" в июле этого года. В составе испанского клуба грузинский баскетболист выступал с 2014 года. В свой последний сезон за "Басконию" Шенгелия помог команде выиграть чемпионат Испании (впервые с 2010 года). Контракт 29-летнего форварда с ЦСКА рассчитан на три года.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (112)


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