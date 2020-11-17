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Сборная Грузии по футболу. Игра против команды Эстонии.

Грузия – Эстония: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Lasha Kuprashvili
Спорт
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Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (65)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги наций УЕФА между Грузией и Эстонией

Так уж получилось, но заключительный матч Лиги наций УЕФА в группе два дивизиона "С" между сборными Грузии и Эстонии лишен всяческой турнирной мотивации. Эстонцы занимают в группе последнее место и при любых раскладах следующий розыгрыш турнира начнут в дивизионе "D". А Грузия, находящаяся на третьей позиции, выше второго места уже не поднимется ни при каких вариантах. А разницы между вторым и третьим местом в данном случае нет никакой.

Футболисты сборной Грузии празднуют гол в ворота сборной Эстонии
photo: Georgian Football Federation / FB
Грузия – Эстония: трудности мотивации на матч Лиги наций УЕФА

Владимир Вайсс, который работал со сборной Грузии почти пять лет, за три дня до истечения контракта покинул пост главного тренера команды. Причина – поражение в финале Лиги наций УЕФА от Северной Македонии (0:1) и от Армении (групповая стадия текущего розыгрыша) (1:2). На матч против Эстонии грузинскую команду выведет Рамаз Сванадзе. Он уже дал понять, что эмоциональный фон в сборной просто ужасный, но победа в заключительной игре могла бы немного исправить эту ситуацию. Даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

Что касается Эстонии, то главный тренер команды Карел Воолайд может вволю поэкспериментировать и провести любую ротацию состава. В нынешней кампании прибалты выглядели очень слабо – в пяти матчах только две ничьи при трех поражениях. Проиграли они и сборной Грузии в Таллинне, уступив с минимальным счетом 0:1. Наверняка в тбилисском матче Воолайд даст возможность молодежи понюхать пороха в официальной встрече.

Владимир Вайсс покинул пост главного тренера сборной Грузии по футболу >>

В пользу сборной Грузии говорит и статистика личных встреч. Вышеупомянутый матч был единственным официальным между командами. Остальные шесть противостояний носили товарищеский характер. В них сборная Грузии одержала три победы, при одной ничьей и двух поражениях. При этом стоит отметить, что в Тбилиси хозяева выиграли все матчи – 3:1 (1998), 2:1 (2010) и 2:0 (2018). Очень хочется надеяться, что в последнем матче года наша сборная все же "хлопнет дверью" и проведет достойный матч, забив минимум два гола в ворота гостей.

Ставка: Грузия забьет минимум два гола за 1,72.

Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (65)
Теги:
Лига Наций УЕФА, прогноз на футбольный матч, Сборная Грузии по футболу, футбол


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