Назван состав сборной Грузии по регби на матч против Уэльса

По сравнению с предыдущим матчем против Англии, наставник "лелос" сделал пять замен в стартовом составе

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили назвал стартовый состав команды на матч против Уэльса, который состоится 21 ноября в городе Лланелли на стадионе "Парк Y Скарлетс" в рамках Осеннего Кубка Наций, говорится в сообщении Cоюза регби Грузии.

По сравнению с предыдущим матчем против Англии, наставник "лелос" сделал пять замен в стартовом составе.

Состав сборной Грузии по регби на матч против Уэльса:

Форварды:

Михаил Нариашвили ("Монпелье", Франция), Джаба Брегвадзе (без клуба), Бека Гигашвили ("Тулон", Франция), Григор Кердикошвили ("Лело-Сарацинс", Грузия), Котэ Микаутадзе ("Байон", Франция), Отар Гиоргадзе ("Брив", Франция), Бека Сагинадзе ("Орийак", Франция), Бека Горгадзе ("Бордо", Франция).

Полузащитники:

Васил Лобжанидзе и Тедо Абжандадзе (оба "Брив", Франция).

Бэки:

Сандро Тодуа и Лаша Хмаладзе (оба "Батуми", Грузия), Мераб Шарикадзе (капитан команды, без клуба), Георгий Квеселадзе ("Армази", Грузия), Акакий Табуцадзе ("Лело-Сарацинс", Грузия).

"Уэльс разнообразен в атаке. Несмотря на то, что их состав остался прежним с прошлогоднего чемпионата мира, сегодня эта команды выглядит иначе. Ее последние результаты не должны вводить нас в заблуждение. У валлийцев в атаке больше опций, чем у англичан, и нам следует ожидать сюрпризов в статической фазе. Нашей команде предстоит больше думать об обороне. Мы и в этом матче должны постараться сохранить баланс между атакой и обороной", - прокомментировал предстоящий матч Маисашвили.

При этом Маисашвили отметил, что тренерский штаб уже составил план на игру

"Мы вместе с ребятами проанализировали индивидуальные и командные действия. Постараемся доработать статические фазы в атаке. Важно то, что будем делать мы и как используем наши возможности", - сообщил тренер.

В первом матче на Осеннем Кубке Наций, который состоялся 14 ноября, сборная Грузии уступила Англии со счетом 0:40.

Встреча между сборными Грузии и Уэльса начнется в 21:15 по тбилисскому времени.