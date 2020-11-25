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Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия в топ-10 лучших футболистов первого круга чемпионата России

© photo: Sputnik / Alexey Nasirov
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (122)
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На данный момент Кварацхелия находится в карантине, так как подхватил коронавирус и не смог принять участие в трех последних играх за сборную Грузии

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия попал в топ-10 лучших игроков первой половины чемпионата России по футболу по версии издания championat.com

Сборная Грузии по футболу провела тренировку перед матчем с командой Македонии
© Sputnik / Alex Shlamov
Сборная Грузии выступит против Северной Македонии без Кварацхелия и Шенгелия

"Прямо сейчас Хвича – один из самых ярких игроков РПЛ. Грузинский хавбек совершает в среднем по четыре успешной обводки за матч, что является лучшим показателем в Лиге. От Кварацхелия постоянно исходит опасность для ворот соперника. Всерьез ходят слухи об интересе к Хвиче со стороны дортмундской "Боруссии". Следят за грузином и в Италии. Возможно, совсем скоро он покинет РПЛ, а пока нам остается лишь наблюдать за его эффектной игрой в "Рубине", – так издание характеризует игру грузинского полузащитника.

На данный момент Кварацхелия находится в карантине, так как подхватил коронавирус. Именно по этой причине полузащитник не смог помочь национальной сборной Грузии в финале Лиги наций УЕФА против Северной Македонии (0:1), а также в играх против Армении (1:2) и Эстонии (0:0). Помимо этого грузин попустил матч XV тура РПЛ против "Ростова", в котором "Рубин" проиграл со счетом 0:2.

В текущем розыгрыше российской премьер-лиги Кварацхелия провел за "Рубин" 14 матчей, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и заработал три пенальти для своих партнеров. Несколько раз грузинский полузащитник признавался лучшим игроком матча и попадал в символические сборные по итогам тура.

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Авторитетное издание transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

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Грузинские футболисты в России (122)


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