Шота Арвеладзе не хочет быть главным тренером сборной Грузии по футболу

В конце этого года у Арвеладзе истекает действующий контракт с "Пахтакором", но руководство ташкентского клуба не хочет отпускать грузинского специалиста

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Шота Арвеладзе, возглавляющий ташкентский "Пахтакор", не хочет занимать пост главного тренера сборной Грузии по футболу.

Второй год подряд "Пахтакор" – чемпион Узбекистана под руководством Арвеладзе>>

"Прямо скажу – не хочу принимать на себя руководство сборной Грузии по футболу. Этому есть свое объяснение – не хочу и все. Я не о себе думаю – я не хочу, чтобы мои близкие нервничали и переживали. До марта еще далеко, и у федерации футбола Грузии есть много времени, чтобы хорошо подобрать кандидата на пост главного тренера национальной команды", - сказал Арвеладзе в программе "Таймаут" в эфире Первого канала.

Затронул Арвеладзе и тему своего будущего на тренерском поприще:

"Думаю, что за три года в "Пахтакоре" я приобрел большой опыт и стал лучше как тренер. Хотел бы, чтобы позвала "Барселона", но не звонят. У меня были приглашения из Турции и Нидерландов. Кстати, из Турции все время приглашают, но я потому отказал "Трабзону", что там постоянная неразбериха. Были звонки из Португалии, Испании. Посмотрим, что будет – скоро все прояснится. Прежде чем на что-то соглашаться, надо обдумать и учесть множество нюансов", - отметил грузинский тренер.

В конце текущего года у Арвеладзе истекает действующий контракт с "Пахтакором". Руководство ташкентского клуба не хочет отпускать грузинского специалиста, и в данный момент стороны находятся в стадии переговоров.

На прошлой неделе "Пахтакор" досрочно стал чемпионом Узбекистана, выиграв национальное первенство во второй раз подряд. Помимо чемпионства, в прошлом году Арвеладзе привел "Пахтакор" к победу в Кубке страны и Кубке Лиги.

Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере грузинского специалиста стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, Арвеладзе возглавил "Пахтакор".