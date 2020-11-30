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Матч Грузия-Ирландия по регби

"Я горжусь своими ребятами" – тренер сборной Грузии по регби о матче с Ирландией

FB / Georgian Rugby
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1070)
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Сборная Грузии заняла последнюю строчку в группе "А" и за седьмое-восьмое место на турнире сыграет с командой Фиджи

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили прокомментировал результат встречи, в котором "лелос" уступили Ирландии 10:23 в заключительном матче групповой стадии на Осеннем Кубке Наций.

Сборная Грузии по регби уступила Ирландии, но сыграла достойно>>

"Мы занесли хорошую попытку. Могли заработать еще очки, но упустили несколько отличных шансов. Если говорить в целом, то команда постепенно растет, и я очень горжусь своими ребятами. В матчах со сборными Шести Наций мы показали хороший результат и сыграли достойно, но, конечно, поражением я не могу быть удовлетворен. Для того, чтобы развиваться, нам необходимо играть как можно чаще с командами такого уровня", – сказал Маисашвили.

В матче против Ирландии грузинские регбисты заработали первые очки на Осеннем Кубке Наций – попытка на счету Георгия Квеселадзе, а реализацию и штрафной точно выполнил Тедо Абжандадзе. В первых двух встречах турнира сборная Грузии всухую уступила Англии (0:40) и Уэльсу (0:18).

Сборная Грузии по регби
photo: Georgian Rugby / FB
Назван состав сборной Грузии по регби на матч с Ирландией

Сборная Грузии заняла последнюю строчку в группе "А" и за седьмое-восьмое место на турнире сыграет с командой Фиджи, которая также финишировала на последнем месте в квартете "В". При этом стоит отметить, что во всех трех матчах островитянам засчитали техническое поражение 0:28. Перед самым началом турнира в стане сборной Фиджи практически все игроки заразились коронавирусом. Однако, к матчу с Грузией "летучие фиджийцы" будут готовы.

Игра между сборными Грузии и Фиджи состоится 5 декабря.

Темы:
Спорт в Грузии (1070)


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