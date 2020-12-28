В первый соревновательный день по вольной борьбе были определены победители в пяти весовых категориях

ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. В Тбилиси стартовал чемпионат Грузии по борьбе, в котором принимают участие спортсмены второго эшелона национальной сборной, передает корр. Sputnik Грузия.

В первый соревновательный день по вольной борьбе были определены победители в пяти весовых категориях. Звания чемпионов Грузии завоевали: Бека Бучиашвили (-57 кг), Бека Ломтадзе (-61 кг), Шмаги Тодуа (-65 кг), Давид Тлашадзе (-70 кг) и Автандил Кенчадзе (-74 кг).

Во второй день турнира определятся победители еще в пяти весовых категориях.

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