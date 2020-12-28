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Владимир Хинчегашвили

В Тбилиси стартовал чемпионат Грузии по борьбе

FB/ Vladimer.Khinchegashvili
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1082)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201228/250473675/V-Tbilisi-startoval-chempionat-Gruzii-po-borbe.html

В первый соревновательный день по вольной борьбе были определены победители в пяти весовых категориях

ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. В Тбилиси стартовал чемпионат Грузии по борьбе, в котором принимают участие спортсмены второго эшелона национальной сборной, передает корр. Sputnik Грузия.

Футболист Лионель Месси
© AFP / GABRIEL BOUYS
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В первый соревновательный день по вольной борьбе были определены победители в пяти весовых категориях. Звания чемпионов Грузии завоевали: Бека Бучиашвили (-57 кг), Бека Ломтадзе (-61 кг), Шмаги Тодуа (-65 кг), Давид Тлашадзе (-70 кг) и Автандил Кенчадзе (-74 кг).

Во второй день турнира определятся победители еще в пяти весовых категориях.

Борцы греко-римского стиля выйдут на ковер 29 и 30 декабря.

Темы:
Спорт в Грузии (1082)


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