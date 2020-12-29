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Игрок Рубина Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия – лучший футболист Грузии 2020 года

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1085)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201229/250486761/Khvicha-Kvaratskheliya--luchshiy-futbolist-Gruzii-2020-goda.html

В борьбе за звание лучшего футболиста Грузии Кварацхелия обошел Давида Хочолава и Джабу Канкава

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия стал лучшим футболистом Грузии 2020 года по версии Федерации футбола Грузии (ФФГ) и получил награду GFF Awards.

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В голосовании принимали участие игроки сборной Грузии, главные тренеры футзальных клубов и женских Лиг чемпионата страны, капитаны этих команд, представители СМИ, а также ветераны грузинского футбола.

В борьбе за звание лучшего футболиста Грузии Кварацхелия обошел Давида Хочолава ("Шахтер", Украина) и Джабу Канкава ("Тобол", Казахстан).

Помимо приза лучшему футболисту года Грузии, награда GFF Awards была вручена и в других номинациях. Вот некоторые из них:

  • Лучшая футболистка Грузии – Хатия Чкония ("Ланчхути", Гурия)
  • Лучший молодой футболист Грузии – Лука Лочошвили ("Вольфсбергер", Австрия)

Примечательно, что Чкония получила еще одну награду GFF Awards. Ее гол в ворота румынского "Клужа" признан лучшим в Грузии в прошедшем году.

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Стоит отметить, что GFF Award – это не единственная награда Кварацхелия в нынешнем сезоне. Грузинский полузащитник вошел в топ-10 игроков по итогам первого круга чемпионата России; попал в список лучших молодых футболистов Европы (до 21 года), а также стал лучшим футболистом Татарстана. Помимо этого Кварацхелия неоднократно признавался лучшим игроком матча в РПЛ и попадал в символические сборные по итогам тура.

Темы:
Спорт в Грузии (1085)


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