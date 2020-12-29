Хвича Кварацхелия – лучший футболист Грузии 2020 года

В борьбе за звание лучшего футболиста Грузии Кварацхелия обошел Давида Хочолава и Джабу Канкава

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия стал лучшим футболистом Грузии 2020 года по версии Федерации футбола Грузии (ФФГ) и получил награду GFF Awards.

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В голосовании принимали участие игроки сборной Грузии, главные тренеры футзальных клубов и женских Лиг чемпионата страны, капитаны этих команд, представители СМИ, а также ветераны грузинского футбола.

В борьбе за звание лучшего футболиста Грузии Кварацхелия обошел Давида Хочолава ("Шахтер", Украина) и Джабу Канкава ("Тобол", Казахстан).

Помимо приза лучшему футболисту года Грузии, награда GFF Awards была вручена и в других номинациях. Вот некоторые из них:

Лучшая футболистка Грузии – Хатия Чкония ("Ланчхути", Гурия)

Лучший молодой футболист Грузии – Лука Лочошвили ("Вольфсбергер", Австрия)

Примечательно, что Чкония получила еще одну награду GFF Awards. Ее гол в ворота румынского "Клужа" признан лучшим в Грузии в прошедшем году.

Стоит отметить, что GFF Award – это не единственная награда Кварацхелия в нынешнем сезоне. Грузинский полузащитник вошел в топ-10 игроков по итогам первого круга чемпионата России; попал в список лучших молодых футболистов Европы (до 21 года), а также стал лучшим футболистом Татарстана. Помимо этого Кварацхелия неоднократно признавался лучшим игроком матча в РПЛ и попадал в символические сборные по итогам тура.