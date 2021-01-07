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Теннисист Николоз Басилашвили

Это случилось: грузинский теннисист впервые победил с июля прошлого года

© AP Photo / Trevor Collens
Спорт
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Грузинские спортсмены на международной арене (137)
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В первом круге турнира грузинский спортсмен в трех сетах обыграл итальянца Андреа Арнабольди

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (40-й номер в рейтинге АТР) стартовал с победы на турнире из серии АТР-250 в Анталье (Турция).

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В первом круге Басилашвили в трех сетах 4:6, 7:5, 6:1 обыграл итальянца Андреа Арнабольди (267). Матч продолжался чуть больше двух часов.

Басилашвили понадобилось достаточно много времени, чтобы войти в матч. Особенно неудачно для грузина сложилась концовка первой партии и начало второй, когда наш теннисист проиграл четыре из пяти своих подач.

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Перелом наступил в 10-м гейме второго сета. Басилашвили, наконец, сумел сделать обратный брейк и сравнял счет (5:5). После этого грузинский теннисист нащупал свою игру и довел дело до победы во второй партии (7:5).

Заключительный сет прошел за явным преимуществом Басилашвили, который позволил Арнабольди выиграть только 14 очков. Два брейка и уверенная игра на своей подаче вывела грузина во второй круг турнира, где он встретится с победителем пары Алтуг Челикбилек (Турция) – Каспер Жук (Польша).

Необходимо отметить, что Басилашвили сумел выиграть впервые с момента возобновления теннисного сезона в середине лета прошлого года. За это время Басилашвили потерпел поражение в 11 (!) матчах, выиграв всего один (!) сет.

Причиной такой провальной игры Басилашвили стала ситуация, связанная с бывшей супругой теннисиста Некой Дорокашвили, которая обвиняет спортсмена в семейном насилии. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются до сих пор.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (137)


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