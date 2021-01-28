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ФК Динамо Тбилиси

Чемпионат Грузии по футболу стартует 27 февраля

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1093)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210128/250731361/Chempionat-Gruzii-po-futbolu-startuet-27-fevralya.html

Чемпионат пройдет в четыре круга: команды сыграют друг с другом по четыре раза – дважды дома и дважды на выезде

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Национальная Лига чемпионата Грузии по футболу сезона 2021 стартует 27 февраля, говорится в сообщении на сайте Лиги.

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Первый матч нового сезона состоится в Тбилиси на "Динамо Арене" – действующий чемпион страны "Динамо" Тбилиси примет новичка Национальной Лиги "Самгурали" из Цкалтубо.

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Также в первом туре между собой сыграют: "Торпедо" (Кутаиси) – "Динамо" (Батуми), "Телави" – "Самтредиа", "Дила" (Гори) – "Шукура" (Кобулети), а завершит программу первого игрового дня столичное дерби между "Сабуртало" и "Локомотивом".

В розыгрыше Национальной Лиги сезона–2021 примут участие 10 клубов. Чемпионат пройдет в четыре круга – 36 туров. Каждая из команд сыграет друг с другом по четыре раза – дважды дома и дважды на выезде.

Чемпионат Грузии прошлого сезона получился укороченным из-за пандемии COVID-19 – команды провели всего 18 туров. Динамовцы Тбилиси стали сильнейшим клубом Грузии, "Динамо" Батуми – вице-чемпионом страны, а "Дила" – бронзовым призером.

Темы:
Спорт в Грузии (1093)


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