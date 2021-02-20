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Водное поло

Сборная Грузии по водному поло проиграла Нидерландам на турнире в Роттердаме

photo : Aquatic Sports Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (177)
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Sputnik Грузия
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Определяющей в матче стала первая четверть, которую грузинские ватерполисты проиграли со счетом 1:4

ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Мужская сборная Грузии по водному поло уступила Нидерландам 11:14 в олимпийском квалификационном турнире, который в эти дни проходит в Роттердаме.

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© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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Определяющей в матче стала первая четверть, которую грузинские ватерполисты проиграли со счетом 1:4. Только в стартовой десятиминутке хозяева превзошли подопечных Деяна Станоевича. В трех последовавших игровых отрезках соперники показали абсолютно равную борьбу – 4:3, 3:4, 3:3.

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал Хвича Джахая, забросивший три мяча. По дублю на свой счет записали Георгий Маграквелидзе и Марко Элез.

Заключительный матч на турнире сборная Грузии проведет 21 февраля против Канады. В этом противостоянии определится обладатель седьмого места. Стоит отметить, что на групповой стадии соперники уже встречались между собой и тогда победила сборная Грузии со счетом 14:11.

На соревнованиях в Роттердаме разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Токио, которые получат три лучших сборных турнира. В первом полуфинале между собой сыграют Черногория и Хорватия, а вторую пару составили команды России и Греции.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (177)


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