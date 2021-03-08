Грузинский теннисист прервал серию неудач и выиграл в Катаре

ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) стартовал с победы на турнире из серии АТР-250, проходящем в эти дни в Дохе (Катар).

Басилашвили проиграл во втором круге на турнире в Мельбурне>>

В первом круге Басилашвили обыграл Джона Миллмана (41) из Австралии в трех сетах – 2:6, 6:4, 6:2. Матч продолжался один час и 53 минуты.

В первой партии Басилашвили проиграл три из четырех своих подач и не сумел оказать сопернику достойного сопротивления. Второй сет превратился в череду ошибок с обеих сторон, но, в конечном итоге, у австралийца их набралось чуть больше.

Что касается третьего сета, то Басилашвили провел его чуть ли не идеально. Грузинский теннисист ни разу не отдал своей подачи, грамотно действовал на приеме и сумел сделать два брейка, что и привело к конечному успеху.

Необходимо отметить, что победой над Миллманом Басилашвили прервал серию из пяти поражений подряд. Выход во второй круг турнира позволил грузинскому теннисисту заработать 20 рейтинговых очков и почти 17 тысяч долларов призовых.

Во втором раунде турнира Басилашвили встретится с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) – Малик Жазири (Тунис).

Общий призовой фонд турнира в Дохе составляет почти 891 тысячу долларов США, а действующим победителем является россиянин Андрей Рублев, который также приехал в Катар защищать свой титул.