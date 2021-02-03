Басилашвили проиграл во втором круге на турнире в Мельбурне

Сеянный под пятым номером Басилашвили уступил испанцу Марио Вилелья Мартинесу в двух партиях

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР), завершил выступление на турнире в Мельбурне – Great Ocean Road Open.

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Во втором круге сеянный под пятым номером Басилашвили уступил испанцу Марио Вилелья Мартинесу (188) в двух партиях – 5:7, 3:6. Матч продолжался чуть больше полутора часов.

Басилашвили прекрасно начал встречу и в седьмом гейме первой партии сумел сделать брейк, поведя 4:3. Однако, при счете 5:3 и на своей подаче грузин "дрогнул" и дважды позволил Мартинесу сделать брейк. В итоге, первый сет остался за испанцем 7:5.

Неприятности Басилашвили продолжились и в начале второй партии. Уже во втором гейме грузинский теннисист отдал свою подачу (третью подряд) и догнать оппонента так и не смог.

Выход во второй круг турнира позволил Басилашвили заработать 10 рейтинговых очков и пополнить свой банковский счет на четыре тысячи долларов призовых.

Great Ocean Road Open – стал для Басилашвили последним подготовительным турниром в преддверии стартующего 8 февраля "Australian Open". О том, кто станет первым соперником грузинского теннисиста на кортах Мельбурна – пока неизвестно.

Призовой фонд нынешнего "Australian Open" составляет порядка 33 миллионов долларов, а действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.