МВД обещает пресекать любые провокации в ходе съезда Союза регби Грузии

Регбисты – ребята горячие и напористые не только на поле, поэтому и пришлось МВД напомнить им, что на съезде силовые приемы неприемлемы и будут наказываться

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. МВД Грузии сделает все, чтобы выборы президента Союза регби прошли в спокойной обстановке.

В специальном заявлении перед открытием съезда Союза регби Министерство внутренних дел призвало все заинтересованные стороны провести выборы в мирной обстановке и не допустить провокаций.

Союз регби Грузии в очередной раз попытается выбрать президента>>

"Министерство внутренних дел призывает участников выборов президента Союза регби и заинтересованные стороны обеспечить проведение съезда в мирной обстановке, поддерживать общественный порядок и воздерживаться от провокационных действий. Любое нарушение будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона", – говорится в заявлении ведомства.

Начало съезда намечено на 13:00. Выборы состоятся в 11 павильоне выставочного центра Expo Georgia. На мечте мобилизована полиция.

Съезд СРГ должен был состояться 24 февраля 2021 года, однако был перенесен из-за отсутствия кворума. Пост президента остается вакантным второй год.

30 декабря президентом Союза регби Грузии был избран Ираклий Абусеридзе. Однако Агентство публичного реестра отказало Абусаридзе в регистрации, сославшись на неверные сроки проведения выборов.

Согласно уставу Союза, следующее собрание должно проводиться не позднее чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе в регистрации президентом СРГ.

Сторонники Ираклия Абусеридзе активно протестуют против такого решения и всеми силами пытаются помешать избранию президентом союза другого кандидата. Они утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" вмешивается во внутренние дела Союза регби и пытается избрать на пост президента своего человека.