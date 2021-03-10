Новым президентом Союза регби Грузии стал Иосиф Ткемаладзе

За единственного кандидата в президенты Союза регби проголосовали все 25 присутствующих на съезде делегатов

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Выборы президента Союза регби Грузии состоялись. Новым главой СРГ стал Иосиф Ткемаладзе.

На съезде присутствовали 25 делегатов. Для избрания Ткемаладзе должен был набрать 50% голосов +1. За единственного кандидата проголосовали все делегаты.

"Поздравляю всех с избранием нового президента. Все прошло мирно, во всяком случае внутри. К сожалению, не все представители клубов смогли прийти сегодня. Хочу сказать им, что это никак не отразится на нашем сотрудничестве. Полтора года у Союза регби не было президента. Мы должны как можно скорее начать работу", – сказал новоизбранный президент.

Он также призвал своих оппонентов к конструктивному диалогу.

Ткемаладзе уже назначил команду из 16 человек, которые примут участие в управлении Союзом регби.

Выборы президента Союза Регби Грузии прошли на фоне столкновений. Сторонники Ираклия Абусеридзе попытались прорвать кордон полиции у выставочного центра Expo Georgia.

.Они утверждают, что у СРГ уже есть законный президент, которого они избрали 30 декабря 2020 года и это Ираклий Абусеридзе. Впрочем, публичный реестр отказал последнему в регистрации, сославшись на нарушение сроков проведения выборов.

Согласно уставу Союза, следующее собрание должно проводиться не позднее чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе в регистрации президентом СРГ.

Сторонники Абусеридзе утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" вмешивается во внутренние дела Союза регби и пытается избрать на пост президента своего человека – Иосифа Ткемаладзе.