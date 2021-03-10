16:51 10 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9565
  • 100 RUB4.4918
  • USD3.3242
Поиск
Иосифа Ткемаладзе избрали президентом Союза регби

Новым президентом Союза регби Грузии стал Иосиф Ткемаладзе

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости грузинского регби (171)
82 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0a/251130427.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210310/251130021/Novym-prezidentom-Soyuza-regbi-Gruzii-stal-Iosif-Tkemaladze.html

За единственного кандидата в президенты Союза регби проголосовали все 25 присутствующих на съезде делегатов

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Выборы президента Союза регби Грузии состоялись. Новым главой СРГ стал Иосиф Ткемаладзе.

На съезде присутствовали 25 делегатов. Для избрания Ткемаладзе должен был набрать 50% голосов +1. За единственного кандидата проголосовали все делегаты.

Потасовка на территории Expo Georgia, где проходит съезд Союза регби Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Выборы президента Союза регби Грузии проходят на фоне драк и столкновений с полицией

"Поздравляю всех с избранием нового президента. Все прошло мирно, во всяком случае внутри. К сожалению, не все представители клубов смогли прийти сегодня. Хочу сказать им, что это никак не отразится на нашем сотрудничестве. Полтора года у Союза регби не было президента. Мы должны как можно скорее начать работу", – сказал новоизбранный президент.

Он также призвал своих оппонентов к конструктивному диалогу.

Ткемаладзе уже назначил команду из 16 человек, которые примут участие в управлении Союзом регби.

Выборы президента Союза Регби Грузии прошли на фоне столкновений. Сторонники Ираклия Абусеридзе попытались прорвать кордон полиции у выставочного центра Expo Georgia.

.Они утверждают, что у СРГ уже есть законный президент, которого они избрали 30 декабря 2020 года и это Ираклий Абусеридзе. Впрочем, публичный реестр отказал последнему в регистрации, сославшись на нарушение сроков проведения выборов.

Согласно уставу Союза, следующее собрание должно проводиться не позднее чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе в регистрации президентом СРГ.

Сторонники Абусеридзе утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" вмешивается во внутренние дела Союза регби и пытается избрать на пост президента своего человека – Иосифа Ткемаладзе.

Темы:
Новости грузинского регби (171)
Теги:
выборы, регби, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн
Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста
Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии - видео
Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии – видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться