Абусеридзе не признает результаты выборов в Союзе регби Грузии

В спортивной организации два противоборствующих лагеря, каждый из которых хочет видеть в кресле президента своего ставленника

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Кандидат в президенты Союза регби Грузии Ираклий Абусеридзе назвал результаты сегодняшних выборов нелегитимными.

В результате сегодняшних выборов президентом СРГ 42 голосами "за" был избран Сосо (Иосиф) Ткемаладзе. Он был единственным зарегистрированным кандидатом. Выборы прошли на фоне драк и столкновений.

Ираклий Абусеридзе был избран новым президентом Союза регби Грузии (СРГ) 30 декабря 2020 года. Через неделю после выборов стало ясно, что государственный реестр не зарегистрировал протокол, поскольку посчитал, что съезд был проведен с нарушением правил.

По словам Абусеридзе, в дела "семьи" вмешались посторонние.

"Речь идет не об Ираклии Абусеридзе, здесь речь идет о достоинстве грузинского регби и о тех людях, которые пожертвовали своим здоровьем, а кто-то воспользовался этим комфортом. Это очень прискорбно, и мы этого не простим", – сказал Абусеридзе.

По его словам, никогда еще между представителями Союза регби не стояли кордоны полиции.

"Бывало, мы ссорились, мы – крестные друг друга, мы одна семья. Мы спортсмены. Когда ты игрок, сила преобладает, но такого никогда не было в нашей среде", – подчеркнул он.

Сторонники Ираклия Абусеридзе активно протестуют против такого решения. Они утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" вмешивается во внутренние дела Союза регби и пытается избрать на пост президента "своего человека".

По данным Гражданского реестра, основная причина отказа в регистрации Абусеридзе заключалась в неверных сроках проведения выборов. Так, Союз регби Грузии провел свое первое собрание 24 февраля 2020 года, но из-за отсутствия кворума собрание не состоялось. Согласно уставу Союза, следующее собрание должно было быть проведено не позднее, чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе.