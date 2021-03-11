Французский футболист получит грузинское гражданство и сыграет за сборную

ТБИЛИСИ, 11 мар – Sputnik. Нападающий бельгийского клуба "Серен" Жорж (Георгий) Микаутадзе будет выступать за сборную Грузии, заявил ассистент главного тренера сборной Зураб Хизанишвили.

"Все уже улажено, и вопрос с гражданством тоже решен. Если вдруг не возникнет каких-нибудь неожиданных проблем, мы пригласим Микаутадзе в сборную. Я очень рад, что в Грузии появится новый футболист. Некоторые могут скептически отнестись к тому, что он выступает за клуб второй бельгийской Лиги. Но я видел несколько его игр, и когда футболист забивает так много голов, как можно его не заметить", - сказал Хизанишвили в эфире Первого канала.

Он дал характеристику и игровым качествам новоиспеченного грузинского футболиста:

"Очень интересный игрок. У меня о Микаутадзе сложилось впечатление, что он нападающий с нетипичным грузинским менталитетом. Думаю, получится очень хороший микс. Важно и то, как футболист раскроется в национальной команде. Я знаю много хороших игроков, которые не смогли проявить себя в сборной. Надеюсь, что с Микаутадзе будет не так", - отметил Хизанишвили.

20-летний Микаутадзе родился во Франции и является гражданином этой страны. Нападающий – воспитанник футбольной академии "Лиона". Сейчас выступает за бельгийский "Серен", базирующийся во втором дивизионе чемпионата страны. В 19 матчах за "Серен" Микаутадзе забил 18 (!) голов.

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Можно предположить, что Микаутадзе будет вызван в национальную сборную Грузии в конце марта, когда команда начнет подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022. Первая игра состоится 25 марта на выезде против Швеции; 28 марта Грузия в Тбилиси примет Испанию, а 31 числа на выезде сыграет с Грецией.