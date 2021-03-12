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Николоз Басилашвили

Премьер-министр Грузии поздравил Басилашвили с исторической победой

© AP Photo / Peter Dejong
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1104)
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Грузинский теннисист, после затянувшейся серии неудач, одержавший сенсационную победу над легендарным теннисистом Роджером Федерером, получает заслуженные поздравления

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинского теннисиста Николоза Басилашвили с победой над Роджером Федерером.

Сенсация – Басилашвили обыграл Федерера на турнире в Катаре>>

"Поздравляю Николоза Басилашвили с исторической победой над легендарным теннисистом Роджером Федерером", – говорится в поздравлении на официальной странице главы правительства в Facebook.

С победой Басилашвили также поздравили мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель парламента Арчила Талаквадзе, председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе и другие официальные лица.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
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Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) стал автором сенсации на турнире в Дохе (Катар), обыграв в 1/4 финала швейцарца Роджера Федерера (6) в трех сетах – 3:6, 6:1, 7:5. Матч продолжался без малого два часа.

До сегодняшнего дня Басилашвили и Федерер встречались только один раз. Это произошло пять лет назад в первом круге "Australian Open". Тогда швейцарец одержал уверенную победу 6:2, 6:1, 6:2. На этот раз Басилашвили сумел взять реванш.

Благодаря выходу в полуфинал турнира Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков и почти 37 тысяч долларов призовых.

За выход в финал Qatar ExxonMobil Open Басилашвили сыграет с американцем Тейлором Фрицем (33), который в трех сетах 5:7, 6:3, 7:5 обыграл Дениса Шаповалова из Канады.

Темы:
Спорт в Грузии (1104)
Теги:
теннис, спорт, Грузия

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