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Футболист Джаба Канкава

Капитан сборной Грузии по футболу примет участие в отборочных матчах ЧМ-2022

© photo: AFP 2020 / VALERY HACHE
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (201)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210319/251220777/Kapitan-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-primet-uchastie-v-otborochnykh-matchakh-ChM-2022.html

В марте сборная Грузии проведет три матча: против Швеции (25, выезд), Испании (28, дома) и Греции (31, выезд)

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Капитан национальной сборной Грузии по футболу Джаба Канкава, выступающий за клуб второй французской Лиги "Валансьен", примет участие в подготовке команды к отборочным матчам чемпионата мира 2022 против Швеции, Испании и Греции.

"Канкава присоединится к сборной, как это планировалось изначально. Скорее всего, информация изначально была воспринята неправильно. По большей части это решение касается игроков, выступающих за сборные других континентов. В противном случае у самой сборной Франции были бы проблемы, потому что 28 марта она встречается на выезде с Казахстаном", - сказали Sputnik Грузия в пресс-службе ФФГ.

Тренировка сборной Грузии по футболу
photo: Georgian Football Federation / FB
Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022

Ранее французское издание L'Equipe распространило сообщении о том, что руководство французской Лиги 1 и Лиги 2 приняло совместное решение не отпускать на мартовские отборочные матчи тех футболистов, сборные чьих стран не входят в состав Евросоюза. Данные меры связаны с жесткими регуляциями, вызванными пандемией COVID-19.

Канкава подписал контракт с "Валансьеном" в январе текущего года. Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона. Во Францию опорный полузащитник перебрался после трех лет в казахстанском "Тоболе".

Что касается сборной Грузии, то в составе национальной команды Канкава провел 94 матча, в которых 56 игр был капитаном (с сентября 2012 года).

Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" ЧМ-2022 вместе с командами Испании, Швеции и Косово. В марте наша команда проведет три матча: против Швеции (25, выезд), Испании (28, дома) и Греции (31, выезд).

Темы:
Сборная Грузии по футболу (201)
Теги:
Джаба Канкава, Сборная Грузии по футболу, футбол

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