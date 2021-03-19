Капитан сборной Грузии по футболу примет участие в отборочных матчах ЧМ-2022

В марте сборная Грузии проведет три матча: против Швеции (25, выезд), Испании (28, дома) и Греции (31, выезд)

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Капитан национальной сборной Грузии по футболу Джаба Канкава, выступающий за клуб второй французской Лиги "Валансьен", примет участие в подготовке команды к отборочным матчам чемпионата мира 2022 против Швеции, Испании и Греции.

"Канкава присоединится к сборной, как это планировалось изначально. Скорее всего, информация изначально была воспринята неправильно. По большей части это решение касается игроков, выступающих за сборные других континентов. В противном случае у самой сборной Франции были бы проблемы, потому что 28 марта она встречается на выезде с Казахстаном", - сказали Sputnik Грузия в пресс-службе ФФГ.

Ранее французское издание L'Equipe распространило сообщении о том, что руководство французской Лиги 1 и Лиги 2 приняло совместное решение не отпускать на мартовские отборочные матчи тех футболистов, сборные чьих стран не входят в состав Евросоюза. Данные меры связаны с жесткими регуляциями, вызванными пандемией COVID-19.

Канкава подписал контракт с "Валансьеном" в январе текущего года. Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона. Во Францию опорный полузащитник перебрался после трех лет в казахстанском "Тоболе".

Что касается сборной Грузии, то в составе национальной команды Канкава провел 94 матча, в которых 56 игр был капитаном (с сентября 2012 года).

Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" ЧМ-2022 вместе с командами Испании, Швеции и Косово. В марте наша команда проведет три матча: против Швеции (25, выезд), Испании (28, дома) и Греции (31, выезд).