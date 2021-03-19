Главный тренер сборной Грузии по регби: мы строим новую команду

После двух проведенных матчей в нынешнем розыгрыше Кубка европейских наций сборная Грузии уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав девять очков

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили считает, что предстоящий матч против России в Кубке европейских наций, будет непростым, но его подопечные полны решимости победить. Об этом наставник "лелос" сказал на традиционной предматчевой пресс-конференции.

"Нас ждет непростая игра, но мы намерены победить. Вне всяких сомнений, за последнее время сборная России заметно прибавила, особенно в назначаемой схватке. Раньше им было непросто в этом компоненте в матчах против Грузии и Румынии, но сейчас это не так", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.

Также Маисашвили коснулся темы молодых игроков в нынешней сборной Грузии.

"В составе национальной команды много молодых игроков, и перед нами стоит задача не только выиграть чемпионат Европы и квалификацию к Кубку мира, но и построить новую команду – на перспективу. Молодежи нужно позволить набираться опыта, а насколько это у нас хорошо получится, мы увидим в играх", - отметил главный тренер "лелос".

Несмотря на достаточно молодой состав сборной Грузии, главный тренер российской команды Лин Джонс отметил, что именно "лелос" являются фаворитами турнира.

"Грузия – сильнейшая команда чемпионата Европы. Это знают все. Мы провели основательную подготовку к предстоящей игре и чувствуем себя уверенно. Шесть недель назад была очень упорная игра, но каждый новый матч складывается по-разному. Грузия фаворит квалификации к Кубку мира, однако мы намерены показать все на что способны и с оптимизмом смотрим вперед", - сказал Джонс на пресс-конференции.

После двух проведенных матчей в нынешнем розыгрыше Кубка европейских наций сборная Грузии уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав девять очков. Что касается России, то "медведи" провели на турнире одну встречу (победа над Румынией 18:13) и с четырьмя баллами занимают третью строчку в таблице.

Сборные Грузии и России встречались между собой 24 раза и в 22 матчах победу праздновали "лелос". На счету "медведей" только одна победа в далеком 1993 году, а также ничья в 2002 году.

Матч между сборными России и Грузии пройдет в Калининграде 20 марта. Начало встречи в 15:00 по тбилисскому времени.