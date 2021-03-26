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Финал Гран-при по дзюдо. Мужчины

"Большой шлем" по дзюдо в Тбилиси: что надо знать о турнире

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (206)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210326/251279036/Bolshoy-shlem-po-dzyudo-v-Tbilisi-chto-nado-znat-o-turnire.html

На домашнем турнире сборная Грузии будет представлена 32 дзюдоистами, из которых 25 мужчин и семь женщин

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Турнир "Большого шлема" по дзюдо стартовал сегодня в Тбилиси. В соревнованиях, которые будут проходить в тбилисском Дворце спорта с 26 по 28 марта, примут участие около 500 дзюдоистов из 81 страны.

Соревнования в Тбилиси – одни из старейших в мировом календаре дзюдо. Они традиционно статусные, поэтому собирают много топовых спортсменов.

Джаба Папинашвили
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по дзюдо несет потери накануне турнира в Тбилиси

В прошлом году состязания из-за пандемии были отменены, а в 2021-м вернулись в календарь в статусе "Большого шлема".

На домашнем турнире сборная Грузии будет представлена 32 дзюдоистами, их которых 25 мужчин и семь женщин.

При этом Грузия будет выступать без целого ряда ведущих дзюдоистов национальной команды: это действующий чемпион мира Лухум Чхвимиани (-60 кг, травма), Лука Майсурадзе (-81 кг, ротация состава), Бека Гвиниашвили и Лаша Бекаури (оба -90 кг, ротация состава), Варлам Липартелиани (-100 кг, план индивидуальной подготовки), Гурам Тушишвили (+100 кг, план индивидуальной подготовки).

Турнир "Большого шлема" по дзюдо в Тбилиси пройдет без зрителей >>

Сборная России выставила команду из 22 человек – по 11 мужчин и женщин. В нее, помимо прочих, вошли призеры чемпионатов мира Михаил Пуляев (до 66 кг), Денис Ярцев (до 73 кг) и Александра Бабинцева (до 78 кг).

Зрителей не будет, Федерация дзюдо возвращает билеты – решение о "пустых трибунах" было принято в последний момент, после того, как у некоторых представителей делегаций был обнаружен коронавирус.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (206)
Теги:
Федерация дзюдо Грузии, Гран-При по дзюдо, Грузия

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