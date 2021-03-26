"Большой шлем" по дзюдо в Тбилиси: что надо знать о турнире

На домашнем турнире сборная Грузии будет представлена 32 дзюдоистами, из которых 25 мужчин и семь женщин

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Турнир "Большого шлема" по дзюдо стартовал сегодня в Тбилиси. В соревнованиях, которые будут проходить в тбилисском Дворце спорта с 26 по 28 марта, примут участие около 500 дзюдоистов из 81 страны.

Соревнования в Тбилиси – одни из старейших в мировом календаре дзюдо. Они традиционно статусные, поэтому собирают много топовых спортсменов.

В прошлом году состязания из-за пандемии были отменены, а в 2021-м вернулись в календарь в статусе "Большого шлема".

На домашнем турнире сборная Грузии будет представлена 32 дзюдоистами, их которых 25 мужчин и семь женщин.

При этом Грузия будет выступать без целого ряда ведущих дзюдоистов национальной команды: это действующий чемпион мира Лухум Чхвимиани (-60 кг, травма), Лука Майсурадзе (-81 кг, ротация состава), Бека Гвиниашвили и Лаша Бекаури (оба -90 кг, ротация состава), Варлам Липартелиани (-100 кг, план индивидуальной подготовки), Гурам Тушишвили (+100 кг, план индивидуальной подготовки).

Турнир "Большого шлема" по дзюдо в Тбилиси пройдет без зрителей >>

Сборная России выставила команду из 22 человек – по 11 мужчин и женщин. В нее, помимо прочих, вошли призеры чемпионатов мира Михаил Пуляев (до 66 кг), Денис Ярцев (до 73 кг) и Александра Бабинцева (до 78 кг).

Зрителей не будет, Федерация дзюдо возвращает билеты – решение о "пустых трибунах" было принято в последний момент, после того, как у некоторых представителей делегаций был обнаружен коронавирус.