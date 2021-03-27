Грузия - Испания: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузия и Испании, который состоится в Тбилиси на "Динамо Арене" 28 марта в 20:00 по местному времени

Обе сборные отборочный цикл ЧМ-2022 начали неудачно. И если поражение Грузии в Сольне от Швеции (0:1) выглядит закономерным, то испанцы стали авторами настоящей сенсации, сыграв у себя дома вничью 1:1 с Грецией. Очевидно, что в Тбилиси "фурия роха" постарается реабилитироваться за столь досадную осечку.

Квалификацию к ЧМ-2022 сборная Грузии начала с новым главным тренером. На смену Владимиру Вайссу, который руководил национальной командой почти пять лет, пришел 43-летний Вилли Саньоль. Французский специалист уже успел провести определенную ротацию в составе. Некоторые из игроков, которые раньше вызывались в сборную на регулярной основе (Кверквелия, Казаишвили, Макаридзе), сейчас остались за бортом. При этом против Швеции на поле вышли сразу несколько дебютантов (Чабрадзе, Микаутадзе).

Кстати, в домашней игре Микаутадзе не сыграет. Нападающий получил повреждение и не сможет выйти на поле. Зато все в порядке с Хвичей Кварацхелия, который после первого тайма матча против Швеции был заменен.

© photo: Sputnik / Mikhail Kireev Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Матч Швеция - Испания

Что касается Испании, то подопечные Луиса Энрике стали жертвой своей собственной расслабленности. В матче против Греции "фурия роха" играла с соперником в кошки-мышки. А когда "мышка" огрызнулась и сравняла счет на 57 минуте, оставшегося времени для победы хозяевам не хватило. Испанцы владели мячом 77 (!) процентов времени, но в створ ворот попали всего дважды.

Сборные Грузии и Испании встречались между собой всего три раза. И во всех матчах букмекерский "верх" не был пробит. В Квалификации к ЧМ-2014 "фурия роха" выиграла обе встречи – на выезде 1:0, а дома 2:0. Третья игра была товарищеской. В июне 2016 года, в Хетафе, сборная Грузии обыграла испанцев 1:0 благодаря голу Торнике Окриашвили.

В предстоящей встрече букмекеры явное преимущество отдают гостям. На победу Испании можно поставить с коэффициентом 1,25 (против 12,5 у Грузии). Сложно представить, что "фурия роха" не выиграет второй матч подряд (учитывая, что в группе еще мощные шведы). Думаю, испанцы сумеют забить как минимум два гола, чтобы создать солидный задел и не повторить ошибки игры с Грецией. Но и оборона гостей не выглядит железобетонной. В ней можно найти бреши, чем, надеюсь, и воспользуются футболисты сборной Грузии.

Ставка: в матче будет забито больше 2.5 мячей за 1,67.