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Перед матчем сборных Грузии и Казахстана

Грузия vs Испания: все, что нужно знать о предстоящем футбольном матче

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Сборные встречались между собой три раза, из которых дважды победила Испания, а один раз в товарищеском матче – Грузия

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Испании состоится в Тбилиси 28 марта на "Динамо Арене". Начало встречи в 20:00 по местному времени.

Грузия - Испания: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу>>

В первом туре сборная Грузии на выезде уступила команде Швеции 0:1, а испанцы у себя дома сыграли вничью 1:1 с Грецией. Команда Косово, которая также выступает в отборочной группе "В", в первый игровой день не играла.

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Сборные Грузии и Испании встречались между собой три раза. В квалификации к ЧМ-2014 "фурия роха" выиграла обе встречи – на выезде 1:0, а дома 2:0. Третья игра была товарищеской. В июне 2016 года, в Хетафе, сборная Грузии обыграла испанцев 1:0 благодаря голу Торнике Окриашвили.

Матч в Тбилиси рассудит румынская бригада арбитров во главе с 38-летним Раду Петреску. На бровках ему будут помогать Раду Гигулечи и Мирча Григориу. Четвертый арбитр также из Румынии – Марсель Бирсан. На международной арене Петреску работает с 2015 года. Последний раз румынский арбитр судил матч Лиги Европы УЕФА между лондонским "Арсеналом" и венским "Рапидом", состоявшийся 4 декабря.

Как болельщику попасть на матч сборных Грузии и Испании по футболу?>>

Предстоящий матч, впервые с начала пандемии COVID-19, пройдет со зрителями. На "Динамо Арену" будет допущено 30 процентов болельщиков (порядка 16 тысяч) от общей вместимости стадиона (55 тысяч).

Теги:
Динамо арена, прогноз на футбольный матч, спорт, футбол, Чемпионат мира по футболу, Испания, Сборная Грузии по футболу

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