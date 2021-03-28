Сборная Грузии по футболу уступила Испании в Тбилиси

Следующий отборочный матч ЧМ-2022 в группе "В" сборная Грузии проведет на выезде 31 марта против Греции

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу проиграла в Тбилиси Испании 1:2 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

Хозяева открыли счет в самой концовке первого тайма. Сборную Грузии вывел вперед Хвича Кварацхелия. Полузащитник казанского "Рубина" воспользовался отличной передачей Отара Китеишвили.

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Однако после перерыва испанцы сумели переломить ход игры. На 56 минуте счет сравнял Ферран Торрес, который замкнул прострел Жорди Альбы, а в уже компенсированное арбитром время победный гол забил Дани Ольмо. Справедливости ради стоит отметить, что гол Ольмо, который пробил из-за пределов штрафной площади, стал следствием ошибки вратаря сборной Грузии – Георгия Лория.

© Sputnik / Alex Shlamov Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на "Динамо Арене". Второй тайм, счет 1:1

Кроме обидно пропущенного гола, сборная Грузии доигрывала встречу в меньшинстве. Леван Шенгелия сыграл очень грубо против Педри и получил прямую красную карточку.

Сборная Грузии проиграла два стартовых матча отборочного цикла. Несколько дней назад подопечные Вилли Саньоля уступили на выезде Швеции (0:1), а сегодня проиграли Испании.

© Sputnik / Alex Shlamov Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на "Динамо Арене". Второй тайм, счет 1:1

Следующий отборочный матч в группе "В" сборная Грузии проведет на выезде 31 марта против Греции.