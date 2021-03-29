Грузия проиграла Испании, но Кварацхелия вновь заставил о себе говорить

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Сборная Грузии по футболу уступила в Тбилиси Испании в отборочном матче ЧМ-2022 (1:2), но несмотря на проигрыш хозяева смотрелись более чем достойно. На фоне других выделялся полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия, который своей игрой в очередной раз обратил на себя внимание мировой общественности.

Кварацхелия блистательно провел первый тайм встречи (после перерыва сборная Грузии практически не покидала своей половины) и подарил болельщикам надежду на успех, забив в самой концовке тайма.

Талант грузинского хавбека на послематчевой пресс-конференции отметил наставник "фурии роха" – Луис Энрике. Испанский специалист знает о чем говорит, ведь до Испании он работал с "Барселоной".

"Хвича молод, но видно, что он футболист высокого уровня. Если он продолжит в таком же духе, то обязательно будет играть за большой клуб", – сказал Энрике.

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на "Динамо Арене"

Вполне естественно, что самым лестным образом высказался о Кварацхелия и главный тренер сборной Грузии – Вилли Саньоль. Его словам можно доверять. И дело тут не в том, что француз возглавляет команду, а в том, что он девять лет выступал за мюнхенскую "Баварию" с такими звездами, как Швайнштайгер, Мюллер, Лизаразю и т. д.

"У Хвичи есть все необходимые качества и возможности для роста. Иногда он, правда, рискует чуть больше, чем этого требует ситуация, но у него в клубе отличный тренер", – сказал Саньоль.

Не обошла стороной игру Кварацхелия и испанская пресса.

"Сборная Грузии проводила очень опасные контратаки, а на левом фланге почти всегда был Кварацхелия. Этот 20-летний полузащитник "Рубина" делал на поле все что хотел, как хотел и когда хотел. Скоро мы его увидим в одном из больших клубов Европы. Этот парень настоящий самородок. Мяч его слушается, и он всегда прочно стоит на ногах", – так характеризует игру Кварацхелия испанская El mundo.

© Sputnik / Alex Shlamov Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на "Динамо Арене". Второй тайм, счет 2:1 в пользу Испании

А вот что написала авторитетная Marca:

"Имя Хвичи Кварацхелия раньше, может, и не знали даже некоторые люди, связанные с футболом. Не старайтесь повторить это имя – велика вероятность, что у вас ничего не получится. Но в матче с Испанией он оставил очень приятное впечатление. 20-летний вингер, которого было не остановить, стал настоящим кошмаром для нашей сборной. Не удивимся, если летом казанский "Рубин" получит по Кварацхелия выгодное предложение".

Высказался о матче и сам Кварацхелия. Слова полузащитника приводит пресс-служба ФФГ:

"Всегда приятно забивать за национальную сборную, особенно таким командам как Испания. Но я никогда не бываю до конца доволен собой – всегда можно сделать что-то лучше. Гораздо лучше было бы, если бы для нас этот матч закончился с положительным результатом. Ребята показали очень хороший и качественный футбол, но в концовке нам не повезло. Надеюсь, в будущем, мы будем внимательно играть до последних минут, чтобы довести матч до необходимого нам результата".

Воплотить в жизнь эти слова Кварацхелия и вся сборная Грузии может уже в ближайшем будущем. 31 марта наша команда проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022 против Греции на выезде. При той игре, которую сборная Грузии показала во встречах против Швеции и Испании, мы можем и должны рассчитывать на то, что в Салониках наша команда наберет первые очки в отборе на чемпионат мира.