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Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия

Шенгелия вернулся на паркет после травмы и помог ЦСКА выиграть

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (224)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210415/251466905/Shengeliya-vernulsya-na-parket-posle-travmy-i-pomog-TsSKA-vyigrat.html

Грузинский баскетболист получил небольшую травму глаза на одной из тренировок перед матчем Евролиги с АСВЕЛом

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия вернулся на паркет после травмы глаза и помог ЦСКА обыграть "Панатинаикос" 93:86 в заключительном матче Евролиги.

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Шенгелия провел на паркете 27 с половиной минут и за это время набрал 11 очков, сделал шесть подборов и отдал две результативные передачи.

Грузинский баскетболист получил небольшую травму глаза на одной из тренировок перед матчем Евролиги с АСВЕЛом. Один из партнеров попал Шенгелия пальцем в глаз, что привело к частичному отслоению сетчатки. В итоге форвард был вынужден пропустить две игры "армейцев".

Что касается ЦСКА, то московский клуб завершил регулярный чемпионат Евролиги на втором месте, уступив только "Барселоне", и в первой стадии плей-офф сыграет с турецким "Фенербахче". Первая игра состоится 21 апреля в Москве.

Шенгелия перешел в ЦСКА из испанской "Басконии" летом прошлого года. Контракт 29-летнего баскетболиста с "армейцами" рассчитан на три года.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (224)
Теги:
баскетбол, ЦСКА, Торнике Шенгелия

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