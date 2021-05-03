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Грузинский каратист стал победителем международного турнира в Португалии

© photo: Sputnik / Владимир Родионов
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (237)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210503/251636744/Gruzinskiy-karatist-stal-pobeditelem-mezhdunarodnogo-turnira-v-Portugalii.html

Каратист из Грузии завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио и стал 13-м грузинским спортсменом, получившим право участия в Играх

ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Грузинский каратист Гогита Аркания стал победителем международного турнира в Лиссабоне (Португалия).

В финале соревнований в весовой категории до 84 кг Аркания взял верх над представителем Азербайджана Асиманом Гурбанли.

Благодаря этой победе, Аркания завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио и стал 13 грузинским спортсменом, получившим право участия в Играх.

На данный момент лицензию на Летние Олимпийские игры в Токио получили следующие спортсмены:

  • Нино Салуквадзе (стрельба из пистолета)
  • Сахил Алахвердов (бокс, -52 кг)
  • Георгий Муджаридзе (легкая атлетика, толкание ядра)
  • Лаша Гелелаури (легкая атлетика, тройной прыжок)
  • Сандро Базадзе (фехтование)
  • Гогита Аркания (карате, -84 кг)
  • Рамаз Зоидзе (-67 кг), Лаша Гобадзе (-87 кг), Георгий Мелия (-97 кг), Якоб Каджая (-130 кг) (все греко-римская борьба)
  • Автандил Кенчадзе (-74 кг), Элизбар Одикадзе (-97 кг), Гено Петриашвили (-125 кг) (все вольная борьба)

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 атлетами в 11 видах спорта.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (237)
Теги:
спорт, Токио, Олимпийские игры, Грузия

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