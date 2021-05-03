Грузинский каратист стал победителем международного турнира в Португалии

ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Грузинский каратист Гогита Аркания стал победителем международного турнира в Лиссабоне (Португалия).
В финале соревнований в весовой категории до 84 кг Аркания взял верх над представителем Азербайджана Асиманом Гурбанли.
Благодаря этой победе, Аркания завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио и стал 13 грузинским спортсменом, получившим право участия в Играх.
На данный момент лицензию на Летние Олимпийские игры в Токио получили следующие спортсмены:
- Нино Салуквадзе (стрельба из пистолета)
- Сахил Алахвердов (бокс, -52 кг)
- Георгий Муджаридзе (легкая атлетика, толкание ядра)
- Лаша Гелелаури (легкая атлетика, тройной прыжок)
- Сандро Базадзе (фехтование)
- Гогита Аркания (карате, -84 кг)
- Рамаз Зоидзе (-67 кг), Лаша Гобадзе (-87 кг), Георгий Мелия (-97 кг), Якоб Каджая (-130 кг) (все греко-римская борьба)
- Автандил Кенчадзе (-74 кг), Элизбар Одикадзе (-97 кг), Гено Петриашвили (-125 кг) (все вольная борьба)
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 атлетами в 11 видах спорта.
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