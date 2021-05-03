01:27 04 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Баскетбол. Евролига. Матч Зенит - Барселона

"Барселона" - "Зенит": прогноз на матч плей-офф баскетбольной Евролиги

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
Спорт
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/03/251637643.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210503/251637749/Barselona---Zenit-prognoz-na-match-pley-off-basketbolnoy-Evroligi.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами "Барселона" и "Зенит"

Мало кто из специалистов мог предположить, что питерский "Зенит", занявший по итогам регулярного чемпионата Евролиги восьмое место, окажет мощное сопротивление победителю турнира – "Барселоне". Но уже в первой игре в Испании "Зенит" победил 76:74.

Подопечные Хавьера Паскуаля могли выиграть и второй матч в Барселоне, но Пангосу не хватило буквально нескольких миллиметров, чтобы мяч упал в кольцо. В овертайме российский клуб уступил 78:81.

Что касается двух встреч в Санкт-Петербурге, то в первом матче "Зенит" немного просел и уступил 70:78. Во второй же игре хозяева не оставили каталонцам ни одного шанса, победив с разницей +13 очков (74:61).

Игровой момент в матче 1/4 финала мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между БК Зенит (Россия, Санкт-Петербург) и БК Барселона (Испания, Барселона)
© photo: Sputnik / Александр Гальперин
Игровой момент в матче 1/4 финала мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между БК "Зенит" (Россия, Санкт-Петербург) и БК "Барселона" (Испания, Барселона)

В решающем матче букмекеры безоговорочным фаворитом считают "Барселону". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,31 (против 3,35 у "Зенита"). Да, у "Барселоны" будет преимущество домашнего паркета, но игра пройдет при пустых трибунах, что хотя бы немного выравнивает шансы соперников.

Вполне возможно, что "Зенит", который уже и так стал автором сенсации, проиграет в пятой игре. Но легкой прогулки у хозяев не получится. В обоих проигранных матчах "Зенит" не уступил больше восьми очков. Думаю, что и на этот раз гости будут предельно внимательны в обороне и большого разрыва, в случае победы "Барсы", не будет.

Ставка: победа "Зенита" с форой (+8.5) за 1,7.

Теги:
Евролига, баскетбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
Праздник Пасхи в Грузии: праздничная служба в соборе Самеба - фото
Обращение латвийских журналистов к генсеку ООН за помощью - видео
Обращение латвийских журналистов к генсеку ООН за помощью - видео
Военные расходы Грузии и других стран бывшего СССР
Военные расходы Грузии и других стран бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться