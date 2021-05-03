"Барселона" - "Зенит": прогноз на матч плей-офф баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами "Барселона" и "Зенит"

Мало кто из специалистов мог предположить, что питерский "Зенит", занявший по итогам регулярного чемпионата Евролиги восьмое место, окажет мощное сопротивление победителю турнира – "Барселоне". Но уже в первой игре в Испании "Зенит" победил 76:74.

Подопечные Хавьера Паскуаля могли выиграть и второй матч в Барселоне, но Пангосу не хватило буквально нескольких миллиметров, чтобы мяч упал в кольцо. В овертайме российский клуб уступил 78:81.

Что касается двух встреч в Санкт-Петербурге, то в первом матче "Зенит" немного просел и уступил 70:78. Во второй же игре хозяева не оставили каталонцам ни одного шанса, победив с разницей +13 очков (74:61).

© photo: Sputnik / Александр Гальперин Игровой момент в матче 1/4 финала мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между БК "Зенит" (Россия, Санкт-Петербург) и БК "Барселона" (Испания, Барселона)

В решающем матче букмекеры безоговорочным фаворитом считают "Барселону". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,31 (против 3,35 у "Зенита"). Да, у "Барселоны" будет преимущество домашнего паркета, но игра пройдет при пустых трибунах, что хотя бы немного выравнивает шансы соперников.

Вполне возможно, что "Зенит", который уже и так стал автором сенсации, проиграет в пятой игре. Но легкой прогулки у хозяев не получится. В обоих проигранных матчах "Зенит" не уступил больше восьми очков. Думаю, что и на этот раз гости будут предельно внимательны в обороне и большого разрыва, в случае победы "Барсы", не будет.

Ставка: победа "Зенита" с форой (+8.5) за 1,7.