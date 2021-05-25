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Олимпийская чемпионка Нино Салуквадзе

Легендарная грузинская спортсменка заняла седьмое место на чемпионате Европы

© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (257)
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Sputnik Грузия
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Нино Салуквадзе – единственная грузинская спортсменка, на счету которой олимпийские медали всех достоинств

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Выдающаяся грузинская спортсменка Нино Салуквадзе заняла седьмое место на чемпионате Европы в хорватском Осиеке в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).

Результат Салуквадзе составил 135.6 очка. Победительницей континентального первенства стала Карина Виммер из Германии (242.3). Серебро досталось Виталине Бацарашкиной из России (242), а замкнула тройку лидеров Селин Гобервилль из Франции (218.6).

При этом стоит отметить, что в финал соревнований Салуквадзе вышла со вторым результатом (578 очков).

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Помимо Салуквадзе в соревнованиях принимали участие еще две спортсменки из Грузии – Лизи Киладзе и Нино Хуциберидзе. Первая, в итоговом протоколе, заняла 38 место, а вторая – 62.

На счету Салуквадзе 12 медалей (по четыре каждого достоинства) на чемпионатах Европы. Салуквадзе поднималась на подиум как в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, так и на дистанции 25 метров.

Салуквадзе – единственная грузинская спортсменка, на счету которой олимпийские медали всех достоинств: золото - Сеул (1988) – пистолет, 25 м; серебро – Сеул (1988) – пневматический пистолет, 10м; бронза – Пекин (2008) – пневматический пистолет, 10 м.

Стоит также отметить, что Салуквадзе стала первой из грузинских спортсменов, получившей лицензию на Олимпиаду в Токио. Для Салуквадзе предстоящие ОИ станут девятыми (!) в карьере.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (257)
Теги:
Нино Салуквадзе, спорт, Грузия

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