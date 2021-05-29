Новый скандал в грузинском регби: судьи отказались выходить на поле после избиения арбитра

Коллегия судей Грузии грозилась забастовкой еще несколько недель назад, когда игроками клуба "Ивериа" был избит боковой судья

ТБИЛИСИ, 29 мая - Sputnik. Чемпионат Грузии по регби оказался под угрозой срыва из-за забастовки, объявленной судьями.

Первый полуфинальный матч чемпионата Грузии по регби в Батуми между местным клубом, действующим чемпионом страны, и тбилисской "Академией" в эту субботу не состоялся.

В назначенный час команды вышли на поле батумского стадиона, капитаны в центре пожали друг другу руки под аплодисменты болельщиков, и на этом представление завершилось.

Грузинские регбийные судьи отказываются выходить на поле, заявляя о несправедливом, по их мнению, отношении компетентных органов к агрессии в адрес судей в некоторых матчах турнира.

Коллегия судей Грузии грозилась забастовкой еще несколько недель назад, когда игроками клуба "Ивериа" был избит боковой судья, обслуживавший матч, который команда проиграла и вылетела из Первой лиги в Региональную.

Коллегия требовала дисквалификации "Иверии" из чемпионата, чего не произошло.

Переполнил чашу терпения судейского корпуса тот факт, что в заявке участника второго полуфинала Диди 10 – болнисского "Кочеби" фигурирует фамилия игрока, недавно также поднявшего руку на рефери, и тем не менее не дисквалифицированного и не наказанного должным образом.

Узнав об этом, судьи пошли на крайние меры – решили бойкотировать решающий этап первенства Грузии.

Такова реальная ситуация и, по всей видимости, регбийные судьи не отработают и в воскресном кутаисском матче, где местная "Аиа" должна принять именно "Кочеби", за который и заявлен "тот самый" регбист. Союз регби Грузии пока никак не отреагировал на данный инцидент.

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