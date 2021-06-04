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Сборная Грузии по футзалу

Сборная Грузии по футзалу сыграла вничью с Литвой в тест-матче

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (269)
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Товарищеские матчи против Литвы – это часть подготовительной программы сборной Грузии к чемпионату Европы

ТБИЛИСИ, 4 июн – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу сыграла в Тбилиси вничью 2:2 с командой Литвы в товарищеском матче.

Основные события матча произошли в первом тайме. Уже на третьей минуте хозяева вышли вперед, после точного удара Вахтанга Кекелия. Литовцы сумели сравнять счет через несколько минут. Свою фамилию на табло зажег Эдгарас Барнаускас.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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После пропущенного мяча подопечные Автандила Асатиани усилили давление на ворота гостей, и на 14 минуте Кекелия оформил дубль. Гости отыгрались буквально в следующей атаке. После розыгрыша углового Артур Юхно мощным ударом сравнял счет.

Во втором тайме обе сборные имели неплохие шансы, чтобы изменить счет на табло, но цифры 2:2 так и не изменились.

Этот тест-матч был вторым для соперников за последние два дня. Накануне сборная Грузии обыграла Литву со счетом 2:0.

Товарищеские матчи против Литвы – это часть подготовительной программы сборной Грузии к чемпионату Европы, который пройдет в январе следующего года в Нидерландах. Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории сыграет на континентальном первенстве.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (269)
Теги:
Сборная Грузии по футзалу, Грузия

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