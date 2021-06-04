Сборная Грузии по футзалу сыграла вничью с Литвой в тест-матче

Товарищеские матчи против Литвы – это часть подготовительной программы сборной Грузии к чемпионату Европы

ТБИЛИСИ, 4 июн – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу сыграла в Тбилиси вничью 2:2 с командой Литвы в товарищеском матче.

Основные события матча произошли в первом тайме. Уже на третьей минуте хозяева вышли вперед, после точного удара Вахтанга Кекелия. Литовцы сумели сравнять счет через несколько минут. Свою фамилию на табло зажег Эдгарас Барнаускас.

После пропущенного мяча подопечные Автандила Асатиани усилили давление на ворота гостей, и на 14 минуте Кекелия оформил дубль. Гости отыгрались буквально в следующей атаке. После розыгрыша углового Артур Юхно мощным ударом сравнял счет.

Во втором тайме обе сборные имели неплохие шансы, чтобы изменить счет на табло, но цифры 2:2 так и не изменились.

Этот тест-матч был вторым для соперников за последние два дня. Накануне сборная Грузии обыграла Литву со счетом 2:0.

Товарищеские матчи против Литвы – это часть подготовительной программы сборной Грузии к чемпионату Европы, который пройдет в январе следующего года в Нидерландах. Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории сыграет на континентальном первенстве.

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