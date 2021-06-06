Юношеская сборная Грузии по футболу обыграла Азербайджан в тест-матче

Через два дня, во вторник, соперники проведут еще один товарищеский матч, который также состоится в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 6 июн – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу (U-17), обыграла в Тбилиси азербайджанских сверстников 2:1 в товарищеском матче.

Счет на 35 минуте открыл Лука Паркадзе, который реализовал им же самим заработанный пенальти.

После перерыва соперники обменялись забитыми голами. На 70 минуте преимущество хозяев увеличил капитан сборной Грузии Габриэль Сигуа, а за три минуты до финального свистка отставание до минимума сократил Санад Агаларов, реализовавший 11-метровый удар.

Через два дня, 8 июня, соперники проведут еще один тест-матч, который также состоится в Тбилиси.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.