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Товарищеский матч юношеских сборных по футболу Грузии и Азербайджана

Юношеская сборная Грузии по футболу обыграла Азербайджан в тест-матче

photo: Georgian Football Federation
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (272)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210606/251945657/Yunosheskaya-sbornaya-Gruzii-po-futbolu-obygrala-Azerbaydzhan-v-test-matche.html

Через два дня, во вторник, соперники проведут еще один товарищеский матч, который также состоится в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 6 июн – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу (U-17), обыграла в Тбилиси азербайджанских сверстников 2:1 в товарищеском матче.

Счет на 35 минуте открыл Лука Паркадзе, который реализовал им же самим заработанный пенальти.

Сборная Грузии по футзалу
© Sputnik / Alex Shlamov
Сборная Грузии по футзалу сыграла вничью с Литвой в тест-матче

После перерыва соперники обменялись забитыми голами. На 70 минуте преимущество хозяев увеличил капитан сборной Грузии Габриэль Сигуа, а за три минуты до финального свистка отставание до минимума сократил Санад Агаларов, реализовавший 11-метровый удар.

Через два дня, 8 июня, соперники проведут еще один тест-матч, который также состоится в Тбилиси.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (272)
Теги:
Азербайджан, Сборная Грузии по футболу, футбол

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