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Слева направо: Серхио Рамос (Испания), Диего Коста (Испания), Серхио Бускетс (Испания) радуются забитому голу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России

Среди футболистов сборной Испании нет новых случаев заражения коронавирусом

© photo: Sputnik / Evgeniya Novozhenina
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Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (8)
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Ранее было объявлено, что защитник сборной Испании Диего Льоренте сдал положительный тест на коронавирус, но повторные проверки дали отрицательный результат

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Новые случаи заражения коронавирусом не выявлены среди игроков сборной Испании по футболу.

Все сданные в четверг ПЦР-тесты игроков показали отрицательный результат.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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"Врачи продолжат проводить профилактические обследования вызванных на чемпионат Европы игроков, тренеров и людей, находящихся в "параллельном пузыре", - говорится в сообщении сборной.

Ранее было объявлено, что защитник сборной Испании Диего Льоренте сдал положительный тест на коронавирус. Впоследствии сообщалось, что в среду Льоренте сдал два ПЦР-теста с отрицательным результатом. Велика вероятность, что положительный результат оказался ложным.

Кроме того, сообщалось, что другой игрок сборной Испании, чемпион мира и Европы полузащитник Серхио Бускетс заразился коронавирусом.

Сборная Испании играет на Чемпионате Европы в группе E, где ее соперниками будут команды Швеции, Польши и Словакии. Стартуют испанцы 14 июня матчем против шведов в Севилье.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (8)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Чемпионат Европы, Испания, футбол

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