Среди футболистов сборной Испании нет новых случаев заражения коронавирусом

Ранее было объявлено, что защитник сборной Испании Диего Льоренте сдал положительный тест на коронавирус, но повторные проверки дали отрицательный результат

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Новые случаи заражения коронавирусом не выявлены среди игроков сборной Испании по футболу.

Все сданные в четверг ПЦР-тесты игроков показали отрицательный результат.

"Врачи продолжат проводить профилактические обследования вызванных на чемпионат Европы игроков, тренеров и людей, находящихся в "параллельном пузыре", - говорится в сообщении сборной.

Ранее было объявлено, что защитник сборной Испании Диего Льоренте сдал положительный тест на коронавирус. Впоследствии сообщалось, что в среду Льоренте сдал два ПЦР-теста с отрицательным результатом. Велика вероятность, что положительный результат оказался ложным.

Кроме того, сообщалось, что другой игрок сборной Испании, чемпион мира и Европы полузащитник Серхио Бускетс заразился коронавирусом.

Сборная Испании играет на Чемпионате Европы в группе E, где ее соперниками будут команды Швеции, Польши и Словакии. Стартуют испанцы 14 июня матчем против шведов в Севилье.