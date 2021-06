Лионель Месси подарил Ноне Гаприндашвили футболку с автографом

ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Капитан сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси подарил свою клубную футболку с автографом прославленной грузинской шахматистке, пятикратной чемпионке мира – Ноне Гаприндашвили, сообщает Федерация шахмат Грузии.

Гаприндашвили - давняя поклонница таланта аргентинского футболиста. 3 мая этого года грузинской шахматистке исполнилось 80 лет. В связи с этой датой Месси прислал в подарок Гаприндашвили свою футболку.