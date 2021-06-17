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Месси подарил Ноне Гаприндашвили футболку с автографом

Лионель Месси подарил Ноне Гаприндашвили футболку с автографом

photo: Georgian Chess Federation / FB
Спорт
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Темы:
Гордость Грузии (330)
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Грузинской шахматистке исполнилось 80 лет, и к этому юбилею аргентинский футболист прислал в подарок свою футболку "Барселоны"

ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Капитан сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси подарил свою клубную футболку с автографом прославленной грузинской шахматистке, пятикратной чемпионке мира – Ноне Гаприндашвили, сообщает Федерация шахмат Грузии.

Гаприндашвили - давняя поклонница таланта аргентинского футболиста. 3 мая этого года грузинской шахматистке исполнилось 80 лет. В связи с этой датой Месси прислал в подарок Гаприндашвили свою футболку.

Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
photo : press-service of the Government of Georgia
Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили принимает поздравления

"Для меня этот подарок стал полной неожиданностью. На футболке написано: "Нона, поздравляю с днем рождения – Лео Месси". В моем музее эта майка займет особенное место", - сказала Гаприндашвили.

О том, что Гаприндашвили является его поклонницей, Месси узнал от руководства ФИДЕ. Инициатором сюрприза стал вице-президент ФИДЕ – Акакий Иашвили.

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Темы:
Гордость Грузии (330)
Теги:
Лионель Месси, Нона Гаприндашвили, шахматы, Грузия

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