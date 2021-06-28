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Футбол. ЕВРО 2020. Испания и Хорватия

Сборная Испании в матче-триллере победила команду Хорватии и прошла в 1/4 финала

© REUTERS / HANNAH MCKAY
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (61)
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Сборная Испании в четвертьфинале ЕВРО-2020 2 июля в Санкт-Петербурге встретится с победителем пары Франция – Швейцария

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сборная Испании по футболу в дополнительное время одержала победу над вице-чемпионом мира-2018 командой Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в понедельник в Копенгагене, завершилась со счетом 5:3 в пользу испанцев. Хорваты вышли вперед на 20-й минуте после автогола испанца Педри, неудачно отдавшего мяч собственному вратарю.

Футбол. ЕВРО 2020. Испания и Хорватия
© REUTERS / FRIEDEMANN VOGEL
Футбол. ЕВРО 2020. Испания и Хорватия

Испанцы ответили на это забитыми мячами Пабло Сарабии (38), Сесара Аспиликуэты (57) и Феррана Торреса (77), но хорваты смогли отыграться усилиями Мислава Оршича (85) и экс-полузащитника московского "Спартака" Марио Пашалича (90+2).

Основное время игры завершилось вничью - 3:3. В дополнительное время у сборной Испании отличились Альваро Мората (100) и Микель Оярсабаль (103).

Футбол. ЕВРО 2020. Испания и Хорватия
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
Футбол. ЕВРО 2020. Испания и Хорватия

Педри (18 лет 215 дней) в этом матче победил рекорд англичанина Уэйна Руни (18 лет 224 дня), став самым молодым игроком, вышедшим на поле в плей-офф чемпионата Европы.

Сборная Испании в четвертьфинале ЕВРО-2020 2 июля в Санкт-Петербурге встретится с победителем пары Франция – Швейцария (матч пройдет позже в понедельник в Бухаресте).

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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (61)
Теги:
Испания, Хорватия, Чемпионат Европы, футбол

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