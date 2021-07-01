"Это сложно" – Волосожар о переводе дочки в группу Тутберидзе

Тренироваться у Этери Георгиевны – это значит работать серьезно и много. Чемпионка по фигурному катанию рассказала, готова ли ее дочь на это

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Дочке двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Максима Транькова и Татьяны Волосожар хорошо бы перейти в группе к тренеру Этери Тутберидзе, но это будет сложно. Об этом в интервью "Газете.Ru" призналась мать Анжелики Татьяна Волосожар.

"На самом деле, можно было бы попробовать хотя бы ради того, чтобы Анжелика была рядом с Максимом. В данный момент ребята находятся в Новогорске на тренировочной базе, и у нас такой возможности нет", – сказала Татьяна.

По словам фигуристки, если рассматривать Анжелику в фигурном катании, то, конечно, пора определять девочку в какую-то группу, где она будет заниматься с детьми, расти в профессиональном плане.

"Поэтому было бы неплохо перейти в группу Тутберидзе, наверное, но я понимаю, что сразу это сделать сложно. Если Анжелика решится быть фигуристкой и готова будет работать в таких объемах, то можно попробовать. Хотя уже было видно на практике, что она трудолюбивая девочка", – отметили Татьяна.

Ранее в интервью тому же изданию о желании обучать дочь в "Самбо-70", где тренирует Этери Тутберидзе, заявил и ее отец Максим. "Чтобы перейти к Тутберидзе, Анжелика должна научиться, а у нее пока начальный уровень. Можно попробовать через год, но отбор очень сложный в "Самбо-70": большой поток, большой отсев, никакого блата нет, для этого нужно соответствовать уровню. У нас с Таней нет амбиций сделать из нее чемпионку, если только она сама этого не захочет", – сказал Траньков.

Траньков и Волосожар являются двукратными олимпийскими чемпионами, победителями мирового и европейского первенств в парном катании. В мае 2021 года в семье пары родился сын Теодор.

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