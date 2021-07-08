Сборная Англии впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы

В финале, который состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", Англия сыграет с Италией

ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik. Сборная Англии по футболу обыграла Данию в полуфинале ЕВРО-2020 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.

Датчане открыли счет на 30 минуте после великолепного удара со штрафного Миккеля Дамсгарда. Для того, чтобы отыграться, англичанам понадобилось девять минут. Гол в свои ворота срезал капитан датчан Симон Кьер.

Второй тайм прошел при подавляющим преимуществе Англии, но избежать дополнительного времени подопечные Гарета Саутгейта не смогли.

Победу родоначальникам футбола принес капитан команды Харри Кейн. Нападающий не реализовал пенальти, но был первым на добивании. Каспер Шмейхель был бессилен помочь своей команде.

В финале, который состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", Англия сыграет с Италией.