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Матч между сборными Англии и Дании в рамках Чемпионата Европы 2020

Сборная Англии впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы

© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (70)
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В финале, который состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", Англия сыграет с Италией

ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik. Сборная Англии по футболу обыграла Данию в полуфинале ЕВРО-2020 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.

Игроки сборной Италии празднуют свой второй гол во время матча группы А чемпионата ЕВРО-2020 между сборными Италии и Швейцарии на олимпийском стадионе в Риме, Италия
© AP Photo / Pool / Alessandra Tarantino
Сборная Италии вышла в финал ЕВРО-2020, обыграв команду Испании в серии пенальти

Датчане открыли счет на 30 минуте после великолепного удара со штрафного Миккеля Дамсгарда. Для того, чтобы отыграться, англичанам понадобилось девять минут. Гол в свои ворота срезал капитан датчан Симон Кьер.

Второй тайм прошел при подавляющим преимуществе Англии, но избежать дополнительного времени подопечные Гарета Саутгейта не смогли.

Победу родоначальникам футбола принес капитан команды Харри Кейн. Нападающий не реализовал пенальти, но был первым на добивании. Каспер Шмейхель был бессилен помочь своей команде.

В финале, который состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", Англия сыграет с Италией.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (70)
Теги:
Дания, Англия, футбол, Чемпионат Европы

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