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Футбол. ЕВРО 2020. Италия и Австрия

Кто победит в финале ЕВРО-2020: коэффициенты букмекеров и прогнозы

© REUTERS / CARL RECINE
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (72)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на финальный матч ЕВРО-2020 между сборными Италии и Англии

Ну вот мы и добрались до финала ЕВРО-2020, в котором встретятся сборные Англии и Италии. Решающий матч пройдет в Лондоне на знаменитом "Уэмбли".

Для англичан этот ЕВРО получился фактически домашним. Шесть из семи матчей подопечные Гарета Саутгейта провели на "Уэмбли", что в какой-то степени делает их фаворитами финала. Итальянцам будет очень непросто выходить на поле, на фоне ревущего "Уэмбли".

Футбол. ЕВРО 2020. Англия и Украина
© REUTERS / ALBERTO LINGRIA
Финал ЕВРО-2020: расписание трансляции, где смотреть

Для англичан предстоящий финал – великолепная возможность переписать историю своего футбола. С домашнего чемпионата мира 1966 года сборная Англия не выходила в финал крупного турнира. То есть уже 55 (!) лет. Слишком долго для родоначальников футбола.

Вот только и у Италии есть свои планы на ЕВРО. "Скуадра Адзурра" три раза играла в финале чемпионата Европы, но выигрывала трофей лишь однажды, в далеком 1964 году. Можно себе представить, насколько мотивированы будут подопечные Манчини в предстоящей игре. Тем более, что она у них поставлена на высочайшем уровне.

Делать прогноз на финал любого крупного турнира очень непросто. Одна травма, одно удаление в корне могут перевернуть ход матча, и все заранее продуманные тактические схемы пойдут прахом. Англичане на этом турнире показали великолепную оборону, пропустив всего один (!) мяч – в полуфинале от Дании.

Игроки сборной Италии празднуют свой второй гол во время матча группы А чемпионата ЕВРО-2020 между сборными Италии и Швейцарии на олимпийском стадионе в Риме, Италия
© AP Photo / Pool / Alessandra Tarantino
Сборная Италии вышла в финал ЕВРО-2020, обыграв команду Испании в серии пенальти

Итальянцы отлично провели групповой этап, не пропустив ни одного гола. А вот в каждом из матчей плей-офф Доннарумме приходилось доставать мяч из сетки собственных ворот. Так что и знаменитая итальянская оборона не всегда выглядит непроходимой.

Не буду делать прогноз на исход финала. Предположу, что матч получится достаточно напряженным. Команды будут дорожить мячом и лезть в атаку "шашки наголо" не станут. Думаю, в этом матче будет забито два или три гола, а вот в чьи ворота – узнаем 11 июля.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (72)
Теги:
прогноз на футбольный матч, Чемпионат Европы, Англия, Италия, футбол

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