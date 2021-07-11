Хвича Кварацхелия принес победу "Рубину" на последней минуте

В рамках предсезонной подготовки казанский "Рубин" принимает участие в товарищеском турнире – Кубок Париматч

ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия принес победу "Рубину" на 90 минуте в товарищеском матче против "Химок" (1:0).

В рамках предсезонной подготовки казанский "Рубин" принимает участие в товарищеском турнире – Кубок Париматч Премьер. В первой игре подопечные Леонида Слуцкого встречались с подмосковными "Химками" и победили 1:0.

Единственный матч во встрече забил Хвича Кварацхелия на 90 минуте. После передачи Бакаева грузинский полузащитник на замахе убрал оппонента и, войдя в штрафную, с левой ноги хлестко пробил в дальнюю девятку.

Следующий матч на турнире "Рубин" проведет 14 июля против московского "Спартака" на "Открытие Арене".

Помимо "Рубина", "Спартака" и "Химок" в турнире принимает участие "Сочи".

Согласно регламенту турнира, если основное время матча завершается вничью, назначается серия пенальти. За победу в основное время команда получает два очка, а за победу в серии пенальти – один балл.

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