На стадионах в Токио в дни Олимпиады будет интершум с прошлых игр

Организаторы хотят, чтобы атлеты, несмотря на пустые трибуны, чувствовали себя в окружении болельщиков

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. На Играх в Токио будет звуковое сопровождение с минувших Олимпиад, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает Sputnik Беларусь.

По словам руководителя МОК, спортсмены будут выступать на фоне голосовой поддержки болельщиков. И для каждого вида спорта задействуют иммерсивную звуковую систему с характерным только для него шумом трибун.

Бах также отметил, что меры профилактики против коронавируса, принятые организаторами, сделают спортивное событие самым строгим не только по меркам Японии, но и всего мира.

Известно, что на Играх будут работать 16 тысяч журналистов из 200 государств.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии, как и многие другие соревнования (в том числе отборочные к Играм), ее перенесли на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.

Обратный отсчет: до Олимпиады-2020 в Токио осталось 10 дней >>

Грузию на Играх представят 35 спортсменов, которые выступят в 11 видах спорта. Традиционно в стране рассчитывают на медали в дзюдо, борьбе и тяжелой атлетике.