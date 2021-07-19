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На стадионах в Токио в дни Олимпиады будет интершум с прошлых игр

© AP Photo / Kiichiro Sato
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (22)
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Организаторы хотят, чтобы атлеты, несмотря на пустые трибуны, чувствовали себя в окружении болельщиков

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. На Играх в Токио будет звуковое сопровождение с минувших Олимпиад, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает Sputnik Беларусь.

По словам руководителя МОК, спортсмены будут выступать на фоне голосовой поддержки болельщиков. И для каждого вида спорта задействуют иммерсивную звуковую систему с характерным только для него шумом трибун.

Олимпийская сборная Грузии
photo : press-service of the Government of Georgia
Названы имена знаменосцев сборной Грузии на Олимпиаде в Токио

Бах также отметил, что меры профилактики против коронавируса, принятые организаторами, сделают спортивное событие самым строгим не только по меркам Японии, но и всего мира.

Известно, что на Играх будут работать 16 тысяч журналистов из 200 государств.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии, как и многие другие соревнования (в том числе отборочные к Играм), ее перенесли на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.

Обратный отсчет: до Олимпиады-2020 в Токио осталось 10 дней >>

Грузию на Играх представят 35 спортсменов, которые выступят в 11 видах спорта. Традиционно в стране рассчитывают на медали в дзюдо, борьбе и тяжелой атлетике.

Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (22)
Теги:
МОК, Токио, Олимпийские игры

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