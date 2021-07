На стадионах в Токио в дни Олимпиады будет интершум с прошлых игр

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. На Играх в Токио будет звуковое сопровождение с минувших Олимпиад, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает Sputnik Беларусь.

По словам руководителя МОК, спортсмены будут выступать на фоне голосовой поддержки болельщиков. И для каждого вида спорта задействуют иммерсивную звуковую систему с характерным только для него шумом трибун.