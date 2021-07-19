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Грузинские олимпийцы в токийском аэропорту

Грузинские спортсмены несколько часов провели в аэропорту Токио

Georgian National Olympic Committee / FB
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (23)
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Нынешняя грузинская делегация – самая многочисленная, в ее состав входят дзюдоисты, тяжелоатлеты, боксеры, а также медики

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Олимпийскую делегацию Грузии, которая прибыла в Японию, несколько часов продержали в токийском аэропорту. Причина задержки – неизвестна.

В аэропорту грузинских спортсменов встречал сумоист Теймураз Джугели (Гагамару), который вел онлайн-трансляцию встречи.

Российские олимпийцы в Токио. Главный тренер олимпийской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
На стадионах в Токио в дни Олимпиады будет интершум с прошлых игр

После того, как члены грузинской делегации прошли все таможенные формальности, они еще какое-то время не могли попасть во встречавший их автобус. Произошла очередная накладка, и автобус "заняли" представители иранской сборной, отказывавшиеся какое-то время покидать транспортное средство. В конечном итоге все завершилось благополучно.

Нынешняя грузинская делегация – самая многочисленная. В ее состав входят 30 человек, среди которых дзюдоисты, тяжелоатлеты, боксеры, а также представители медицинского штаба.

Остальные спортсмены прибудут в Токио в соответствии с ранее намеченным протоколом.

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На предстоящей Олимпиаде в Токио сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (23)
Теги:
Токио, Олимпийские игры, Грузия

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