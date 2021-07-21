Нона Гапринашвили сделала королевский подарок Лионелю Месси

Королевские шахматы с позолоченными фигурами в цветах "Барселоны" – такой подарок подготовила для Лео Месси пятикратная чемпионка мира Нона Гаприндашвили

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили подготовила ответный подарок капитану сборной Аргентины и футбольного клуба "Барселона" Лионелю Месси – королевские шахматы с позолоченными фигурами в цветах футбольного клуба "Барселона".

Как рассказала Гаприндашвили в эфире Первого канала, это ответный жест за июньский подарок Месси ей.

В июне звезда мирового футбола Лионель Мессии, узнав, что королева шахмат Нона Гаприндашвили следит за его успехами и болеет за "Барселону", отправил ей футболку со своим автографом – "Нона, поздравляю с днем рождения – Лео Месси".

ФИДЕ вручил ей подарок от футболиста в Тбилиси, приурочив это к юбилею легендарной шахматистки. В мае пятикратной чемпионке мира Ноне Гаприндашвили исполнилось 80 лет.

По словам Гаприндашвили, она пока не знает, каким образом и когда ей удастся передать подарок Месси, но она обязательно подключит к этому Международную шахматную федерацию.

"Я передам подарок с помощью Международной шахматной федерации ФИДЕ, потому что они ездят по всему миру. Но я пока не могу сказать вам когда. Футболка от Месси – тоже заслуга ФИДЕ. Сначала ситуацию объяснили "Барселоне", что я болею за эту команду и за Лионеля Месси. Сначала рассказали тренеру команды Рональду Куману, а уже он объяснил ситуацию Месси, который прислал мне футболку", – сказала Нона Гаприндашвили.

Легендарная шахматистка приурочила подарок к победе сборной Аргентины и ее капитана в Кубке Америки по футболу. Где команде Месси удалось обыграть не менее знаменитую сборную Бразилии со счетом 1:0.

Гаприндашвили подчеркнула, что считает звезду аргентинского футбола образцовым спортсменом.

Королевские шахматы с позолоченными фигурами изготовлены на тбилисском ювелирном заводе "Зарапхана". Они были презентованы накануне во Дворце шахмат в Международный день шахмат.

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